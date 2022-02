English | 简体中文

vuex-along - 持久化存储 state 的 vuex 扩展

常用于刷新网页后自动恢复 state

安装

npm install vuex-along --save or yarn add vuex-along

用法

import createVuexAlong from 'vuex-along' export default new Vuex.Store({ state :{...}, modules :{...}, plugins : [createVuexAlong()] });

到此为止,插件已经生效了,默认会存储所有 state 到 localStorage 传入需要的 参数 来满足使用需求 微信小程序适配器

数据加密适配器

示例

→ 在线示例

import createVuexAlong from "vuex-along" ; const moduleA = { state : { a1 : "hello" , a2 : "world" , }, }; const store = new Vuex.Store({ state : { count : 0 , }, modules : { ma : moduleA, }, plugins : [ createVuexAlong({ name : "hello-vuex-along" , local : { list : [ "ma" ], isFilter : true , }, session : { list : [ "ma.a1" ], }, }), ], });

参数

VuexAlongOptions

字段 必选 类型 描述 name 否 String 设置本地数据集合的名字,默认为 vuex-along local 否 Object localStorage 的配置,见 #WatchOptions session 否 Object sessionStorage 的配置,见 #WatchOptions justSession 否 Boolean 仅使用 sessionStorage

WatchOptions

字段 必选 类型 描述 list 是 String [] 需要监听的属性名或模块名的字符串列表 isFilter 否 Boolean 过滤 list 中的字段而非保存

数据清理

window .clearVuexAlong(local = true , session = true ): void ; clearVuexAlong() clearVuexAlong( true , false ) clearVuexAlong( false , true )

运行 demo

git clone https://github.com/boenfu/vuex-along.git cd ./vuex-along yarn run:demo

提示项

支持 typescript

IE11 可用

可用 sessionStorage 数据恢复优先级高于 localStorage

数据恢复优先级高于 存储内容的顶层对象的 key 固定为 root

