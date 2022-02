Vuetify.js confirm dialog

This module extends vuetify confirm dialog.

Demo page

See the demo

Open the demo in Codesandbox

Setup

Install the package from npm

npm install vuetify-confirm

vuetify 2

Important: since vuetify2 you should put instance of vuetify into config

const vuetify = new Vuetify(...) import VuetifyConfirm from 'vuetify-confirm' Vue.use(VuetifyConfirm, { vuetify })

....

Installation in Nuxt

In nuxt create and register plugin plugins/dialog.js

import Vue from 'vue' import VuetifyConfirm from 'vuetify-confirm' export default ({ app }) => { Vue.use(VuetifyConfirm, { vuetify : app.vuetify }) }

vuetify 1

For vuetify 1 please use 0.2.6 version

Installation options

import VuetifyConfirm from 'vuetify-confirm' Vue.use(VuetifyConfirm, { vuetify, buttonTrueText : 'Accept' , buttonFalseText : 'Discard' , buttonTrueColor : 'primary' , buttonFalseColor : 'grey' , buttonTrueFlat : false , buttonFalseFlat : true , color : 'warning' , icon : 'warning' , title : 'Warning' , width : 350 , property : '$confirm' })

property: '$confirm' will create property with this name in Vue prototype

Params

message: String, required

options: Object buttonTrueText: String, default: 'Yes' buttonFalseText: String, default: 'No' buttonTrueColor: String, default: 'primary' buttonFalseColor: String, default: 'grey' buttonTrueFlat: Boolean, default: true buttonFalseFlat: Boolean, default: true color: String icon: String title: String width: Number persistent: Boolean



Usage

this .$confirm( 'Do you really want to exit?' ).then( res => { })

const res = await this .$confirm( 'Do you really want to exit?' , { title : 'Warning' }) if (res) { ... }

res will be true or false

You can format your message with arbitrary HTML - make sure you don't include any user-provided content here:

const res = await this .$confirm( 'Please do not do this.<br>Do you really want to exit?' ) console .log(res)

Also you can press Enter or Esc keys for choose confirm result