在 vuex 中更新状态的唯一途径,就是通过提交 mutation ,这个过程是琐碎的,而在 Vuet 中是允许在何时何地进行直接赋值更新的,这个过程它是愉快的。 Vuet 是一种集中式状态管理模式,提供了模块系统和规则系统,它存在的意义是为了将状态管理变得简单

在 0.x 版本中,我们内置了太多的功能,导致大幅度提升了入门的门槛, 1.x 版本则是化繁为简,只保留了几个核心的API。

注 :route规则已经从Vuet中删除,后续会以插件的形式进行发布,敬请期待!0.x版本地址

安装

npm install vuet@latest

快速入门

import Vue from 'vue' import Vuet, { mapModules, mapRules } from 'vuet' Vue.use(Vuet) const vuet = new Vuet({ }) vuet.addModules( 'test' , { data () { return { count : 0 } }, fetch () { this .count = 1000 }, plus () { this .count++ }, reduce () { this .count-- }, modules : { } }) const App = { mixins : [ mapModules({ test : 'test' }), mapRules({ once : [{ path : 'test' }] }) ], template : ` <div> <div class="count">{{ test.count }}</div> <button @click="test.plus">plus</button> <button @click="test.reduce">reduce</button> <button @click="test.reset">reset</button> <button @click="test.fetch">fetch</button> </div> ` } export default new Vue({ el : '#app' , vuet, render (h) { return h(App) } })

API

实例的选项

options.pathJoin

描述:子模块继承父模块时分割符

默认值: /

options.modules

描述:要初始化的模块

默认值: {}

实例的属性

vuet.version

描述:当前的版本号

vuet.app

描述: new Vuet({ vuet }) 时的 Vue 实例

vuet.modules

描述:添加的模块,全部都在这里

默认值: {}

vuet.options

描述: new Vuet(options) 实例化时传入的参数

vuet.store

描述:每个模块存储的状态

默认值: {}

vuet.vm

描述:vuet内部的Vue实例

实例的方法

vuet.addModules(path: string, modules: Object)

描述:注册模块,并返回添加的模块(1.0.3及以上版本支持)

vuet.replaceStore(store: Object)

描述:替换整个vuet的store,服务器端渲染时会用到(1.0.3及以上版本支持)

vuet.getModule(path: string)

描述:返回该模块的状态和方法

vuet.getState(path: string)

描述:只返回模块的状态,不会返回方法

vuet.destroy()

描述:销毁程序,释放内存。vue实例销毁时,也会跟着自动销毁

静态属性

Vuet.options.rules

描述:存储了 Vuet 内置的规则,以及 Vuet.rule 添加的规则

Vuet.options.module

描述:存储了 Vuet 模块公共的方法

静态方法

Vuet.mapModules(opts: { 别名: '模块路径' })

描述:在Vue组件中连接模块,这样就可以在组件中使用模块的方法和状态

Vuet.mapRules(opts: { 规则: [{ path: '模块路径 }] })

描述:使用对应的规则,来更新模块。支持简写: { 规则: '模块路径' } 、 { 规则: ['模块路径'] }

Vuet.rule(name: string, opts: Object)

模块

模块好比就是一个人的基本骨架,模块的属性就好比人的手、脚、眼睛等等,而模块的方法就好比大脑,操纵着人的行为,比如用手撸代码,用脚走路,看到漂亮的美女眨眨眼睛

注册模块

const vuet = new Vuet() vuet.addModules( 'test' , { data () { return { count : 0 } }, plus () { this .count++ }, modules : { chlid : { data () { return { count : 0 } }, plus () { this .count++ } } } })

使用计算属性连接模块

{ computed : { test () { return this .$vuet.getModule( '模块路径' ) } }, beforeCreate () { } }

在模块中获取路由对象

const vuet = new Vuet() vuet.addModules( 'test' , { data () { return {} }, plus () { this .vuet this .app this .app.$router this .app.$route } })

重置模块状态

const vuet = new Vuet() vuet.addModules( 'test' , { data () { return { count : 0 } }, plus () { this .count = 100 setTimeout( () => { this .reset() }, 2000 ) } })

添加模块公共方法或属性

有时候,在Vuet模块中,我们期望能添加一些公共的方法或属性,以便在模块中能够使用 this.xxxx 的形式访问,来减少很多代码量

import Vuet from 'vuet' Vuet.options.module.isFunction = ( any ) => ( typeof any === 'function' ) const vuet = new Vuet({ modules : { test : { data () { return { count : 0 } }, plus () { this .isFunction() } } } })

规则

在 Vuet 中, 规则 在 Vuet 中是一种特殊的存在,它允许你将类似的更新一个模块状态的过程抽象出来,你可以使用 规则 来更新任何一个模块。你可以把 Vuet模块 当成一辆车,而 规则 就是定义这辆车应该怎么行走,到底是直走,还是转弯,还是直走一会,然后转弯,这些都是通过来 规则 来定义它

内置的规则

need

描述:组件每次初始化时,在 beforeCreate 钩子中调用一次 fetch 方法

once

描述:仅第一次在组件的 beforeCreate 钩子中调用一次 fetch 方法,之后在任何组件都不会再进行更新

temp

描述:组件初始化时,在 beforeCreate 钩子中调用一次 fetch 方法,组件销毁时,在 destroyed 钩子中重置模块状态

reset

描述:组件销毁时,在 destroyed 钩子中重置模块状态,这个能有效的减少对内存的占用

自定义规则

主要的原理就是获取传入的 模块路径 , return 一个 mixin 注入到组件中

我们现在就开始尝试定义一个飙车的过程,就是在组件每次执行 beforeCreate 钩子时,调用一次模块的 fetch 方法,那我们现在尝试定义一个 myRule 规则

Vuet.rule( 'myRule' , { install (Vuet, Vue) { }, init (vuet) { }, addModule (vuet, path) { } rule ({ path }) { return { beforeCreate () { const vtm = this .$vuet.getModule(path) vtm.fetch() } } }, destroy (vuet) { } })

向组件中注入更新模块的规则

{ mixins : [ mapRules({ 'myRule' : '更新的模块路径' }) ] }

第三方插件

vuet-scroll 记录滚动条位置

vuet-store 将模块状态记录在 localStorage 中

中 vuet-route 根据 vue-router 的变化,来重新请求数据

第三方项目

vue-cnode Vue + Vuet实现的cnode社区

许可证

MIT