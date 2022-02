VuePress sidebar and navbar generator based on file and directory structure. Focus your documents, not sidebar or navbar.

Synopsis

const getConfig = require ( "vuepress-bar" ); const { nav, sidebar } = getConfig(); module .exports = { themeConfig : { nav, sidebar } };

Usage

1. Get Menu & Bar Configuration

const { nav, sidebar } = getConfig(options); const { nav, sidebar } = getConfig( "path/to/.vuepress/.." , options);

2. Merge with VuePress Configuration

Alternative 1: No Modification

module .exports = { themeConfig : { nav, sidebar } };

Alternative 2: Modification

module .exports = { themeConfig : { nav : [{ text : 'pg-structure' , link : 'https://www.pg-structure.com/' }, ...nav] sidebar, } };

** See advanced section below for more advanced modifications such as overriding.

Features

Creates navbar & sidebar: Add navbar prefix to your directories such as nav.guide or nav.01.guide

Add prefix to your directories such as or Custom sort: Prefix directories with numbers, or add order meta to files such as 01.guide

Prefix directories with numbers, or add meta to files such as Multiple Sidebars

No configuration

Adds README.md to the first available group like the VuePress web site. (Maybe disabled by options)

Pass parameters in directory names. (See advanced example below.)

Fİlter based on Front Matter meta data.

Examples with Explanations

{ nav : [ { text : 'Guide' , link : '/nav.01.guide/' }, { text : 'Api' , link : '/nav.02.api/' } ], sidebar : { '/nav.01.guide/' : [ '' ], '/nav.02.api/' : [ { title : 'Classes' , children : [ '' , 'classes/member' ] } ] } }

Readme is moved into first group: '/nav.02.api/': [ { title: 'Classes', children: [ '', 'classes/member' ] } ] instead of '/nav.02.api/': [ '', { title: 'Classes', children: [ 'classes/member' ] } ]

|- docs/ |- .vuepress |- 01. guide/ |- README.md |- 02. api/ |- classes/ |- member.md

{ nav : [], sidebar : [ { title : "Guide" , children : [ "01.guide/" ] }, { title : "Api" , children : [{ title : "Classes" , children : [ "02.api/classes/member" ] }] } ] };

Advanced

Parameters

It is possible to pass sidebar parameters in directory names. You may pass the following parameters after double dash -- separated by a comma:

nc sets collapsable to false .

sets to . dX sets sidebarDepth to X .

|- docs/ |- 01. guide |- README.md

{ nav : [], sidebar : [ { title : "Guide" , collapsable : false , sidebarDepth : 1 , children : [ "01.guide--nc,d2/" ] }, ] };

Overriding

You may want to override generated navbar or sidebar. That is the reason why vuepress-bar isn't written as a plugin. You can override generated config.

Rename "Api" to "API"

const { nav, sidebar } = getConfig(); nav.find( ( item ) => item.text === "Api" ).text = "API" ;

Filter Some Entries

module .exports = { themeConfig: { nav, sidebar: sidebar.filter( ( i ) => i.title !== "Node Modules" ), }, };

Filter Some Entries with Meta Data

Use YAML meta data (Front Matter).

CAUTION if you use "Theme API" and filter pages in the ready function: The filter option has to be the same as what is in the ready function or there will be an error because the ready function deletes the pages.

const { nav, sidebar } = getConfig({ filter: ( meta ) => meta.draft !== true });

Notes

VuePress requires README.md as default file in a navbar link. Forgetting README.md would skip that creation of that navbar item.

Options