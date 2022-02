Best and complete pagination plugin for Vue.js 2.0. Inspired in Angular Bootstrap Pagination.

Not Using Bootstrap?

No problem! The plugin template is not 100% Bootstrap dependent, that is why you can build your own styles for your pagination!

Installation

$ npm install vuejs-uib-pagination

Quick Start

Global:

< script src = "node_modules/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "node_modules/vuejs-uib-pagination/dist/vuejs-uib-pagination.js" > </ script >

CommonJS:

var Vue = require ( "vue" ); var pagination = require ( "vuejs-uib-pagination" ); Vue.use(pagination);

ES2015:

import * as Vue from "vue" ; import pagination from "vuejs-uib-pagination" ; Vue.use(pagination);

Use

HTML:

< div id = "app" > < div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :total-items = "22" > </ div > < uib-pagination v-model = "pagination" :total-items = "22" > </ uib-pagination > </ div >

Script:

var app = new Vue({ el : "#app" , data : { pagination : { } } });

Settings

The settings are almost the same as Angular Bootstrap Pagination, there are only 3 differences:

v-model is an object and has these keys: currentPage numPages (avoid props mutation anti-patern)

is an object and has these keys: page-label does not accept expressions, it works with functions.

does not accept expressions, it works with functions. template-url is not supported.

(Default: false) - Whether to display First / Last buttons.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :boundary-links = "false" > </ div >

(Default: false) - Whether to always display the first and last page numbers. If max-size is smaller than the number of pages, then the first and last page numbers are still shown with ellipses in-between as necessary. NOTE: max-size refers to the center of the range. This option may add up to 2 more numbers on each side of the displayed range for the end value and what would be an ellipsis but is replaced by a number because it is sequential.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :boundary-link-numbers = "false" > </ div >

(Default: true) - Whether to display Previous / Next buttons.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :direction-links = "true" > </ div >

(Default: First) - Text for First button.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" first-text = "First" > </ div >

(Default: false) - Also displays ellipses when rotate is true and max-size is smaller than the number of pages.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :force-ellipses = "false" > </ div >

(Default: 10) - Maximum number of items per page. A value less than one indicates all items on one page.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :items-per-page = "10" > </ div >

(Default: Last) - Text for Last button.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" last-text = "Last" > </ div >

(Default: null) - Limit number for pagination size.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :max-size = "7" > </ div >

(Default: Next) - Text for Next button.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" next-text = "Next" > </ div >

change

This can be used to call a function whenever the page changes.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" @ change = "someFunction" > </ div >

disabled

(Default: false) - Used to disable the pagination component.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :disabled = "false" > </ div >

(Required)

pagination (Default: 1) - Current page number. First page is 1.

numPages (Readonly) - Total number of pages to display.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" > </ div >

(Default: identity) - Override the page label based on passing the current page indexes. Supports page number with a paramenter.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :page-label = "someFunction" > </ div >

(Default: Previous) - Text for Previous button.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" previous-text = "Previous" > </ div >

rotate

(Default: true) - Whether to keep current page in the middle of the visible ones.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :rotate = "true" > </ div >

Total number of items in all pages.

< div is = "uib-pagination" v-model = "pagination" :total-items = "72" > </ div >

Inspiration

Give people comming from Angular.js major facility to use pagination.

License

MIT