A simple countdown timer component for VueJS 2.

Installation

npm

npm i vuejs-countdown --save

Usage

< template > < div > < Countdown deadline = "August 22, 2022" > </ Countdown > or < Countdown end = "August 22, 2022" > </ Countdown > </ div > </ template >

<script> import Countdown from 'vuejs-countdown' export default { components : { Countdown } } < /script>

Other Config

You can stop the countdown timer anytime by passing true (Boolean) with stop props.

Caution

Please don't provide any confusing date format since it has no dependency to Moment.js or any other date helpers.