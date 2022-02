Web map Vue components with the power of OpenLayers

Install

npm install vue3-openlayers or yarn add vue3-openlayers

Overview

vue3-openlayers is components library that brings the powerful OpenLayers API to the Vue3 reactive world. It can display maps with tiled, raster or vector layers loaded from different sources.

Requirements

Vue version ^3.0.0

OpenLayers version ^6.5.0

License

MIT (c) Melih Altıntaş