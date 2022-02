访问中文版

Overview

An AutoHeight Waterfall Component For Vue2

demo

Install

Install vue2-waterfall

npm install vue2-waterfall

Import vue2-waterfall

ES6/commonjs import style is supported.

import {Waterfall, WaterfallItem} from 'vue2-waterfall' ; const Waterfall = require ( "vue2-waterfall" ).Waterfall; const WaterfallItem = require ( "vue2-waterfall" ).WaterfallItem;

or link as a script in an html file and access global variable Vue2Waterfall .

<script src= "dist/vue2-waterfall.js" > </ script >

Usage

< Waterfall > < WaterfallItem > item1 </ WaterfallItem > < WaterfallItem > item2 </ WaterfallItem > < WaterfallItem > item3 </ WaterfallItem > ... </ Waterfall >

options

Option Description default type options masonry options {} Object

LICENSE

MIT@PLDaily