openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard
vv

vue2-verify

by Edward Mizuka
1.1.5 (see all)

vue的验证码插件

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

268

GitHub Stars

366

Maintenance

Last Commit

22d ago

Contributors

5

Package

Dependencies

1

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

vue2-verify

寻求继续维护者

前端做验证码感觉其实意义不是很大，目前也用不上，所以没有继续维护下去的动力了，希望有人可以正常接手

基于https://github.com/Hibear/verify 的验证码项目
项目验证码类型请查看

支持的验证码类型

  1. 常规验证码picture 常规的验证码由数字和字母构成，用户输入不区分大小写，可变形成汉字验证。
  2. 运算验证码compute 运算验证码主要通过给出数字的加减乘运算，填写运算结果进行验证。
  3. 滑动验证码slide 通过简单的滑动即可完成验证，应用与移动端体验很好。
  4. 拼图验证码puzzle 拼图。
  5. 选字验证码pick 通过按顺序点选图中的汉字完成验证，ie浏览器要求9或以上。

请记住一件事！

纯前端是可以被别人绕过验证的!

todo

  1. 添加在线演示和修改

文档

如何使用

npm i vue2-verify

事件

参数 说明
ready 验证码初始化成功的回调函数。
success 验证码匹配成功后的回调函数。如要重新初始化：success:function(obj){obj.refresh();}。
error 验证码匹配失败后的回调函数。

常规验证码picture

参数说明

参数 说明
type 验证码type为picture或者1
width 常规验证码的宽,支持百分比形式设置，如：width:100%。
height 常规验证码的高,支持百分比形式设置，如：height:10%。
fontSize 常规验证码中的字母&数字的字体大小，默认为30px。
codeLength 常规验证码中显示的验证码个数，默认为6。

运算验证码compute

参数说明

参数 说明
type 验证码type为compute或者2
figure 运算验证码的位数,默认是100以内的数字，即两位数。如果是要设置三位数，则设置figure:1000。
arith 算法选择，支持加、减、乘。设置为1至3分别代表加减乘，0为随机切换。。
width 运算验证码的宽,支持百分比形式设置，如：width:100%。
height 运算验证码的高,支持百分比形式设置，如：height:10%。
fontSize 运算验证码中的数字的字体大小，默认为30px。
showButton 是否显示确定按钮，默认为true

滑动验证码slide

参数说明

参数 说明
type 验证码type为slide或者3
vOffset 滑动验证码的误差量，如：误差量为5px就能完成验证，设置vOffset:5。
explain 滑动条内的提示，不设置默认是：向右滑动完成验证。
barSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如：{width:'100%',height:'40px'}
showButton 是否显示确定按钮，默认为true

拼图验证码puzzle

参数说明

参数 说明
type 验证码type为puzzle或者4
mode 验证码的显示方式，弹出式pop，固定fixed，默认是：mode : 'fixed'。
vOffset 滑动验证码的误差量，默认单位是px。如：误差量为5px就能完成验证，设置vOffset:5。
vSpace 验证码图片和移动条容器的间隔，默认单位是px。如：间隔为5px，设置vSpace:5。
explain 滑动条内的提示，不设置默认是：'向右滑动完成验证'。
imgUrl 背景图片的地址，不设置默认是：'images/'。
imgName 验证码背景图的数组集合，默认从images目录中进行读取，如 ['1.jpg', '2.jpg']。
imgSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表图片的宽度和高度，支持百分比方式设置 如:{width:'100%',height:'200px'}。
blockSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表拼图块的宽度和高度，如:{width:'40px',height:'40px'}。。
barSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如:{width:'100%',height:'40px'}
showButton 是否显示确定按钮，默认为true

选字验证码pick

参数说明

参数 说明
type 验证码type为pick或者5
mode 验证码的显示方式，弹出式pop，固定fixed，默认是：mode : 'fixed'。
defaultNum 验证码中出现的文字数量，如要默认4个字
checkNum 验证码中要求比对的文字数量，如要按序比对2个字
vSpace 验证码图片和移动条容器的间隔，默认单位是px。
imgUrl 背景图片的地址，不设置默认是：'images/'。
imgName 验证码背景图的数组集合，默认从images目录中进行读取，如 ['1.jpg', '2.jpg']。
imgSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表图片的宽度和高度，支持百分比方式设置 如:{width:'100%',height:'200px'}。
barSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如:{width:'100%',height:'40px'}
showButton 是否显示确定按钮，默认为true 
// 基础用例

<template>
      <Verify @success="alert('success')" @error="alert('error')" :type="1"></Verify>
</template>


<script>
    import Verify from 'vue2-verify'

    export default {
        name: 'app',
        methods: {
            alert(text) {
                console.log(text)
            }
        },
        components: {
            Verify
        }
    }
</script>

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial