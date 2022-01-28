vue2-verify
寻求继续维护者
前端做验证码感觉其实意义不是很大，目前也用不上，所以没有继续维护下去的动力了，希望有人可以正常接手
基于https://github.com/Hibear/verify 的验证码项目
项目验证码类型请查看
支持的验证码类型
- 常规验证码picture 常规的验证码由数字和字母构成，用户输入不区分大小写，可变形成汉字验证。
- 运算验证码compute 运算验证码主要通过给出数字的加减乘运算，填写运算结果进行验证。
- 滑动验证码slide 通过简单的滑动即可完成验证，应用与移动端体验很好。
- 拼图验证码puzzle 拼图。
- 选字验证码pick 通过按顺序点选图中的汉字完成验证，ie浏览器要求9或以上。
请记住一件事！
纯前端是可以被别人绕过验证的!
todo
- 添加在线演示和修改
文档
如何使用
npm i vue2-verify
事件
|参数
|说明
|
ready
|验证码初始化成功的回调函数。
|
success
|验证码匹配成功后的回调函数。如要重新初始化：success:function(obj){obj.refresh();}。
|
error
|验证码匹配失败后的回调函数。
常规验证码picture
参数说明
|参数
|说明
|
type
|验证码type为picture或者1
|
width
|常规验证码的宽,支持百分比形式设置，如：width:100%。
|
height
|常规验证码的高,支持百分比形式设置，如：height:10%。
|
fontSize
|常规验证码中的字母&数字的字体大小，默认为30px。
|
codeLength
|常规验证码中显示的验证码个数，默认为6。
运算验证码compute
参数说明
|参数
|说明
|
type
|验证码type为compute或者2
|
figure
|运算验证码的位数,默认是100以内的数字，即两位数。如果是要设置三位数，则设置figure:1000。
|
arith
|算法选择，支持加、减、乘。设置为1至3分别代表加减乘，0为随机切换。。
|
width
|运算验证码的宽,支持百分比形式设置，如：width:100%。
|
height
|运算验证码的高,支持百分比形式设置，如：height:10%。
|
fontSize
|运算验证码中的数字的字体大小，默认为30px。
|
showButton
|是否显示确定按钮，默认为true
滑动验证码slide
参数说明
|参数
|说明
|
type
|验证码type为slide或者3
|
vOffset
|滑动验证码的误差量，如：误差量为5px就能完成验证，设置vOffset:5。
|
explain
|滑动条内的提示，不设置默认是：向右滑动完成验证。
|
barSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如：{width:'100%',height:'40px'}
|
showButton
|是否显示确定按钮，默认为true
拼图验证码puzzle
参数说明
|参数
|说明
|
type
|验证码type为puzzle或者4
|
mode
|验证码的显示方式，弹出式pop，固定fixed，默认是：mode : 'fixed'。
|
vOffset
|滑动验证码的误差量，默认单位是px。如：误差量为5px就能完成验证，设置vOffset:5。
|
vSpace
|验证码图片和移动条容器的间隔，默认单位是px。如：间隔为5px，设置vSpace:5。
|
explain
|滑动条内的提示，不设置默认是：'向右滑动完成验证'。
|
imgUrl
|背景图片的地址，不设置默认是：'images/'。
|
imgName
|验证码背景图的数组集合，默认从images目录中进行读取，如 ['1.jpg', '2.jpg']。
|
imgSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表图片的宽度和高度，支持百分比方式设置 如:{width:'100%',height:'200px'}。
|
blockSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表拼图块的宽度和高度，如:{width:'40px',height:'40px'}。。
|
barSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如:{width:'100%',height:'40px'}
|
showButton
|是否显示确定按钮，默认为true
选字验证码pick
参数说明
|参数
|说明
|
type
|验证码type为pick或者5
|
mode
|验证码的显示方式，弹出式pop，固定fixed，默认是：mode : 'fixed'。
|
defaultNum
|验证码中出现的文字数量，如要默认4个字
|
checkNum
|验证码中要求比对的文字数量，如要按序比对2个字
|
vSpace
|验证码图片和移动条容器的间隔，默认单位是px。
|
imgUrl
|背景图片的地址，不设置默认是：'images/'。
|
imgName
|验证码背景图的数组集合，默认从images目录中进行读取，如 ['1.jpg', '2.jpg']。
|
imgSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表图片的宽度和高度，支持百分比方式设置 如:{width:'100%',height:'200px'}。
|
barSize
|其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如:{width:'100%',height:'40px'}
|
showButton
|是否显示确定按钮，默认为true
// 基础用例
<template>
<Verify @success="alert('success')" @error="alert('error')" :type="1"></Verify>
</template>
<script>
import Verify from 'vue2-verify'
export default {
name: 'app',
methods: {
alert(text) {
console.log(text)
}
},
components: {
Verify
}
}
</script>