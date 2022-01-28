参数 说明

type 验证码type为puzzle或者4

mode 验证码的显示方式，弹出式pop，固定fixed，默认是：mode : 'fixed'。

vOffset 滑动验证码的误差量，默认单位是px。如：误差量为5px就能完成验证，设置vOffset:5。

vSpace 验证码图片和移动条容器的间隔，默认单位是px。如：间隔为5px，设置vSpace:5。

explain 滑动条内的提示，不设置默认是：'向右滑动完成验证'。

imgUrl 背景图片的地址，不设置默认是：'images/'。

imgName 验证码背景图的数组集合，默认从images目录中进行读取，如 ['1.jpg', '2.jpg']。

imgSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表图片的宽度和高度，支持百分比方式设置 如:{width:'100%',height:'200px'}。

blockSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表拼图块的宽度和高度，如:{width:'40px',height:'40px'}。。

barSize 其中包含了width、height两个参数，分别代表滑动条的宽度和高度，支持百分比方式设置，如:{width:'100%',height:'40px'}