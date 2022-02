A Selectize wrapper for VueJS 2.

Prerequisites

jQuery >= 1.7.0

Installation

npm install --save jquery vue2-selectize

Usage

< selectize v-model = "selected" :settings = "settings" > < option :value = "1" > One </ option > < option :value = "2" > Two </ option > </ selectize >

import Selectize from 'vue2-selectize' export default { components : { Selectize }, data() { return { settings : {}, selected : 1 } } }