A simple flip countdown timer component for Vue 2.x

Installation

npm i vue2-flip-countdown --save

Running Demo on Local Machine

cd demo npm i npm run serve

Then open http://localhost:8080 on a browser.

Usage

<template> <div> <flip-countdown deadline="2018-12-25 00:00:00"></flip-countdown> </div> </template> <script> import FlipCountdown from 'vue2-flip-countdown' export default { components: { FlipCountdown } } </script>

If you want to remove days section, set showDays prop to false (available since v0.10.0)

If you want to remove hours/minutes/seconds section, set showHours / showMinutes / showSeconds prop to false (available since v0.11.0) <flip-countdown deadline="2018-12-25 00:00:00" :showDays="false"></flip-countdown>

To notify if timer has elapsed, bind a handler to timeElapsed event emitted by component <flip-countdown deadline="2018-12-25 00:00:00" @timeElapsed="timeElapsedHandler"></flip-countdown>

Please refer to /demo directory for examples.

If you're using Nuxt.js, use <no-ssr> to avoid server-side rendering. (You will get error if you don't use <no-ssr> )

<template> <div> <no-ssr> <flip-countdown deadline="2018-12-25 00:00:00"></flip-countdown> </no-ssr> </div> </template>

