浏览器可视窗口加载 DEMO地址

Use Setup for Webpack

install vue-wow

npm install vue-wow --save

Vue mount

import Vue from 'vue' import VueWow from 'vue-wow' Vue.use(VueWow) import {UAnimateContainer, UAnimate} from 'vue-wow' export default { components : { UAnimateContainer, UAnimate } }

Use in SPA

<template> <u-animate-container> <u-animate name="fadeIn" delay="0s" duration="1s" :iteration="1" :offset="0" animateClass="animated" :begin="false" > 测试 </u-animate> </u-animate-container> </template> <script> export default { data () { return { } } } </script>

Api

UAnimate

Properties

Name Type Default Description name String '' 组件动画的名称class(推荐填写animate.css,如fadeIn) el String 'div' 组件渲染标签 duration String 1s 动画持续时间 delay String 0s 动画延迟时间 iteration Number 1 动画运行次数 offset Number 0 距离可视区域多少开始执行动画(begin参数必须为false时有效) animateClass String 'animated' animation.css 动画的 class begin Boolean false 是否立即执行 忽略屏幕位置计算

Events