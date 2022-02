感谢对vue-weui的支持,由于在vue-weui最后提交之后,vue和weui都进行了较大幅度的更新,且我没有更多的时间和精力来跟进,所以此项目今后将不再维护,如果有需要可以使用其他相关库,再次感谢。

使用Vue封装,为微信Web服务量身设计(Work with WeUI 0.4.0+)

特点

使用Vue封装了WeUI的所有组件

通过npm安装,可以一次引入所有组件,也可选择只引入需要的组件

不带一行css,与WeUI样式完全解绑,可以方便地进行自定义

预览

扫描二维码在手机查看

或直接访问 http://adcentury.github.io/vue-weui

安装

安装weui

vue-weui中组件与css完全解绑,既给予了开发者自主性和灵活性,也能最大限度减少文件大小。安装css方法如下:

npm install --save weui

之后,只需在页面中引入 dist/style/weui.css 或者 dist/style/weui.min.css 其中之一即可. 例如:

< head > < meta charset = "UTF-8" > < meta name = "viewport" content = "width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=0" > < title > Vue WeUI </ title > < link rel = "stylesheet" href = "path/to/weui/dist/style/weui.min.css" /> </ head >

npm install vue-weui --save

使用

引用

ES6

import VueWeui from 'vue-weui' ; export default { components : VueWeui }; import {Dialog} from 'vue-weui' ; import Dialog from 'vue-weui/components/dialog/dialog.vue' ; export default { components : { Dialog } };

CommonJS

var Dialog = require ( 'vue-weui' ).Dialog; var Dialog = require ( 'vue-weui/components/dialog/dialog.vue' ); new Vue({ components : { 'dialog' : Dialog } });

组件列表和使用说明

查看示例

git clone https://github.com/adcentury/vue-weui cd vue-weui && npm install npm start open http://localhost:8080 in browser

变更日志

反馈

有任何意见和建议请提交issue或PR,谢谢。