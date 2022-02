作用

Vuejs 单页应用在iOS系统下部分APP的webview中 标题不能通过 document.title = xxx 的方式修改 该插件只为解决该问题而生(兼容安卓)

已测试APP

微信

QQ

支付宝

淘宝

效果 (请使用以上列表中任意一个APP扫码打开体验)

不同版本使用方法类似 但是效果是一样的 demo是Vuejs1.x写的

直接打开: http://vue-wechat-title.deboy.cn/

安装

Vuejs 1.x

npm install vue-wechat-title@1.0.7 --save

Vuejs 2.x

npm install vue-wechat-title --save

用法

ES6

main.js

Vue.use( require ( 'vue-wechat-title' ))

路由定义(只截取一部分)

const routes = [ { name : 'Home' , path : '/home' , meta : { title : '首页' }, component : require ( '../views/Home.vue' ) }, { name : 'Order' , path : '/order' , meta : { title : '订单' }, component : require ( '../views/Order.vue' ) }, { name : 'UCenter' , path : '/ucenter' , meta : { title : '用户中心' }, component : require ( '../views/UCenter.vue' ) } ]

App.vue 建议全局只使用一次该指令 标题可用vuex或者router中定义 不要多处使用!!

< div v-wechat-title = "$route.meta.title" > </ div > < router-view v-wechat-title = "$route.meta.title" > </ router-view >

自定义加载的图片地址,默认是一个空的base64图片地址,可以是相对或者绝对的,注意如果要在支付宝App内使用必须传,建议传favicon地址 如:/favicon.ico

< div v-wechat-title = "$route.meta.title" img-set = "/static/logo.png" > </ div >

