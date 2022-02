VueVisible

v-visible directive for VueJS (2.x)

Demo

A jsFiddle live demo: https://jsfiddle.net/fcpc6utm/

About

This plugins adds a v-visible directive (similar to the native v-show) that changes the visibility style of the applied element (hidden or visible).

Install

With npm:

npm install --save vue-visible

With CDN:

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-visible@1/dist/v-visible.min.js" > </ script >

Usage

If you're using modules, first import it:

import VueVisible from 'vue-visible' ; Vue.use(VueVisible);

Then in your template just use the directive:

< div v-visible = "myCondition" > I'm visible </ div >

Or if you're not using modules, just include the js:

< script src = "node_modules/vue-visible/dist/v-visible.js" > </ script >