Page Visibility API wrapper for vuejs.

Features

no denpendencies

support vue directive && global callback

detect page visibility state

full tests in chrome, theoretically compatible with IE > 10, Firefox > 10, Safari > 6.1

Usage

install

npm

npm i vue-visibility-change -S

script

可以直接使用 script 标签引入

< script src = "./lib/vue-visibility.js" > </ script >

global

import Vue from 'vue' ; import visibility from 'vue-visibility-change' ; Vue.use(visibility); const handler = visibility.change( ( evt, hidden ) => { }); visibility.hidden(); visibility.unbind(handler); visibility.isSupported();

< template > < div v-visibility-change = "visibilityChange" > </ div > </ template > < script > export default { methods : { visibilityChange(evt, hidden) { console .log(hidden); } } }; </ script >

Demo

visit Demo page, open console pane in the lower right corner, switch broswer tab to see output.

License

MIT

Copyright (c) 2017-present, xlaoyu