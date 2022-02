Video Background

Install via NPM

Available through npm as vue-videobg .

npm install --save vue-videobg

Usage

import VideoBg from 'vue-videobg' Vue.component( 'video-bg' , VideoBg) new Vue({ el : 'body' , components : { VideoBg } })

< video-bg :sources = "['demo/assets/video.mp4']" img = "demo/assets/bg.jpg" > </ video-bg >

License

VideoBackground is released under the MIT License. See the bundled LICENSE file for details.