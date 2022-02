Fast, powerful and easy to use component datetime picker for VueJS. The component includes localization, highlight and disable date, 12/24-hour time, inline mode, etc.

Demo

See demo here

Requirements

Vue.js ^2.5.0

Usage

npm install vue-vanilla-datetime-picker --save

import DateTimePicker from 'vue-vanilla-datetime-picker' ; Vue.component( 'date-time-picker' , DateTimePicker);

@import "node_modules/vue-vanilla-datetime-picker/dist/DateTimePicker"

Name Required Type Default Description v-model, value * String, Date, DateTime (luxon) Value value-format String yyyy-LL-dd HH:mm:ss Value format max-date String, Date, DateTime (luxon) null Max date min-date String, Date, DateTime (luxon) null Min date constraints-format String yyyy-LL-dd Constraints format locale String en Set locale. inline Boolean false Enable inline mode. disabled Boolean false Disable datetime picker. format String yyyy-LL-dd HH:mm Display format. time-picker Boolean true Show time picker. hour-time Number 24 Hour in 12/24-hour time. Values: '12', '24'. no-toggle-time-picker Boolean false No toggle time picker button. only-time-picker Boolean false Show only time picker. start-from-sunday Boolean false Set Sunday as first day of week. minute-step Number 1 Set step for minute. seconds-picker Boolean false Show second picker. initial-view String days Initial view: 'days', 'months', 'years' initial-view-date String, Date, DateTime (luxon) days Initial date view main-button-class String Class for main button. disabled-dates Array [] Array of disabled dates. highlighted Array [] Array of highlighted dates. Example: [{ date: '2018-09-17', class: 'highlighted' }] auto-close Boolean false Close date picker after select date. clear-button Boolean false Show "Clear" button. close-button Boolean false Show "Close" button. today-button Boolean false Show "Today" button. value-type String Auto Set value type. Types: 'Auto', 'String', 'Date', 'Luxon'. empty-value Any '' Set empty value for clear button.

Name Description choose-date For main button if date not selected. formatted-datetime For main button if date selected. date For date button. time For time button. months-prev For previous month button. months-next For next month button. years-prev For previous year button. years-next For next year button. decades-prev For previous decade button. decades-prev For next decade button. hours-up For hours up button. hours-down For hours down button. minutes-up For minutes up button. minutes-down For minutes down button. seconds-up For seconds up button. seconds-down For seconds down button. meridiems-up For meridiems up button. meridiems-down For meridiems down button. clear For clear button. close For close button. today For today button.

Name close open change-month change-year change-decade

Name Description open Open datetime picker close Close datetime picker

What about RTL support?

If you need an RTL version of component for your project, recommend use PostCSS plugin which is called postcss-rtl.

Development

npm install

Compiles and hot-reloads for development

npm run serve

Compiles and minifies for production