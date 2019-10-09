vuejs 友盟统计埋点插件
npm install vue-uweb --save
直接在页面中引用
<script src="./node_modules/vue-uweb/dist/vue-uweb.min.js"><script>
或通过es6模块加载
import uweb from 'vue-uweb'
使用 vue-uweb 插件
Vue.use(uweb,'YOUR_SITEID_HERE')
通过传递 options 参数进行更多设置
Vue.use(uweb,options)
options
|参数
|必输
|默认
|说明
|备注
|siteId
|是
|绑定要接受API请求的统计代码siteid
|debug
|否
|false
|调试模式下将在控制台中输出调用 window._czc.push 时传递的参数
|请不要在生产环境中使用，避免造成安全隐患
|autoPageview
|否
|true
|是否开启自动统计PV
|src
|否
|精简代码 http://s11.cnzz.com/z_stat.php?id=SITEID&web_id=SITEID
|指定统计脚本标签的 src 属性
注意: 所有 this 均为 Vue 实例
当需要严格控制加载时序时，可使用 ready 方法。该方法返回一个 promise，当外部统计脚本加载完毕，全局 _czc 对象存在时，promise 被 resolve。
用法
this.$uweb.ready().then(() => {
...
}).catch(() => {
... // error handling here
})
// 使用 async await, 建议使用 try/catch 避免加载失败影响主程序
async SOME_METHOD () {
try {
await this.$uweb.ready()
...
} catch (e){
... // error handling here
}
}
用于发送某个URL的PV统计请求，适用于统计AJAX、异步加载页面，友情链接，下载链接的流量。
用法
this.$uweb.trackPageview(content_url[, referer_url])
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|content_url
|是
|string
|自定义虚拟PV页面的URL地址，填写以斜杠‘/’开头的相对路径，系统会自动补全域名
|referer_url
|否
|string
|自定义该受访页面的来源页URL地址，建议填写该异步加载页面的母页面。不填，则来路按母页面的来路计算。填为“空”，即""，则来路按“直接输入网址或书签”计算。
用于发送页面上按钮等交互元素被触发时的事件统计请求。如视频的“播放、暂停、调整音量”，页面上的“返回顶部”、“赞”、“收藏”等。也可用于发送Flash事件统计请求。
用法
this.$uweb.trackEvent(category, action[, label, value, nodeid])
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|category
|是
|string
|表示事件发生在谁身上，如“视频”、“小说”、“轮显层”等等。
|action
|是
|string
|表示访客跟元素交互的行为动作，如"播放"、"收藏"、"翻层"等等。
|label
|否
|string
|用于更详细的描述事件，如具体是哪个视频，哪部小说。
|value
|否
|int
|用于填写打分型事件的分值，加载时间型事件的时长，订单型事件的价格。请填写整数数值，如果填写为其他形式，系统将按0处理。若填写为浮点小数，系统会自动取整，去掉小数点。
|nodeid
|否
|string
|填写事件元素的div元素id。请填写class id，暂不支持name。
用于发送为访客打自定义标记的请求，用来统计会员访客、登录访客、不同来源访客的浏览数据。
用法
this.$uweb.setCustomVar(name, value[, time])
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|name
|是
|string
|自定义访客种类，用来描述观察访客的角度，如“会员级别”、“访客来源”等等。
|value
|是
|string
|自定义访客值，表示对访客类型的具体描述，如"VIP1"、"VIP2"等等。
|time
|否
|int
|有效时长，表示本自定义访客标记的生效时长。 不填或填“1”表示长期有效。填“0”表示仅在发包页面有效。填“2”表示仅在本访次有效。填具体数值，表示生效时长，单位“秒”。
当您的页面上添加了多个CNZZ统计代码时，需要用到本方法绑定需要哪个siteid对应的统计代码来接受API发送的请求。未绑定的siteid将忽略相关请求。
备注： 一般情况下无需调用该方法，只需调用 Vue.use 时直接传递 siteId 或通过 options.siteId 传递即可
用法
this.$uweb.setAccount(siteid)
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|siteid
|是
|int
|绑定要接受API请求的统计代码siteid。
如果您使用_trackPageview改写了已有页面的URL，那么建议您在CNZZ的JS统计代码执行前先调用_setAutoPageview，将该页面的自动PV统计关闭，防止页面的流量被统计双倍。
备注： 在调用 Vue.use 时可通过 options.autoPageview 设置初始值，默认为 true
用法
this.$uweb.setAutoPageview(autopageview)
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|autopageview
|是
|boolean
|是否自动发送页面PV的统计请求。关闭自动发送，填false开启自动发送，为true，不调用时默认为true。
发送删除自定义访客标签的请求。将访客身上已被标记的自定义访客类型去掉，去掉后不再继续统计。
用法
his.$uweb.deleteCustomVar(name)
参数
|参数
|必输
|类型
|说明
|name
|是
|string
|需要被删除的自定义访客类型。 填写自定义访客类型种类名name。
vue-uweb 提供 track-event，track-pageview 和 auto-pageview 三个指令，开发者可以直接在 html 模版中使用来统计网站数据
使用指令 v-track-event 监听事件， 通过 modifiers 指定事件类型，将自动为绑定元素添加事件监听，当事件触发调用统计代码。 如不指定事件，默认监听 click 事件。
可通过逗号分隔的字符串或对象字面量传递参数，以字符串传递时请注意参数顺序，可参考trackEvent API。
用法
<button v-track-event.click="'category, action''"></button> // 统计click事件
<button v-track-event="'category, action'"></button> // 统计click事件简写
<input v-track-event.keypress="'category, action'"> // 统计keypress事件
<button v-track-event="'category, action, label, value, nodeid'"><button> // 以字符串传递参数
<button v-track-event="{category:'event', action:'click'}"></button> // 以对象字面量传递参数
使用指令 track-pageview 统计虚拟 PV ，一般可以配合 v-show 或 v-if 来统计局部动态视图的 PV。
可通过逗号分隔的字符串或对象字面量传递参数，以字符串传递时请注意参数顺序，可参考trackPageview API。
用法
<div v-show="show" v-track-pageview="'/bar'">bar</div> // 跟踪 v-show 绑定元素的虚拟pv
<div v-if="show" v-track-pageview="'/foo'">foo</div> // 跟踪 v-if 绑定元素的虚拟pv
<div v-track-pageview="'/tar, https://github.com/raychenfj'"></div> // 以字符串指定受访页面和来源
<div v-track-pageview="{content_url:'/zoo', referer_url:'https://github.com/raychenfj'}"></div> // 以对象字面量指定受访页面和来源
使用指令 auto-pageview 开关自动统计
用法
<div v-auto-pageview=true></div> // 启用 auto-pageview
<div v-auto-pageview=false></div> // 停止 auto-pageview
认情况下，vue-uweb 并不提供默认参数和参数顺序的设置，但开发者可以根据需求，使用装饰器模式，来提供默认参数和改变参数顺序。
例如：我们想在监听事件时默认category，只需要传递action，则代码如下
let trackEvent = uweb.trackEvent
uweb.trackEvent = (action, category='default') => {
trackEvent.call(uweb, category, action, '', '', '')
}
Vue.use(uweb)