vuejs 友盟统计埋点插件

1. 安装

npm install vue-uweb --save

直接在页面中引用

< script src = "./node_modules/vue-uweb/dist/vue-uweb.min.js" > < script >

或通过es6模块加载

import uweb from 'vue-uweb'

使用 vue-uweb 插件

Vue.use(uweb, 'YOUR_SITEID_HERE' )

通过传递 options 参数进行更多设置

Vue.use(uweb,options)

options

参数 必输 默认 说明 备注 siteId 是 绑定要接受API请求的统计代码siteid debug 否 false 调试模式下将在控制台中输出调用 window._czc.push 时传递的参数 请不要在生产环境中使用,避免造成安全隐患 autoPageview 否 true 是否开启自动统计PV src 否 精简代码 http://s11.cnzz.com/z_stat.php?id=SITEID&web_id=SITEID 指定统计脚本标签的 src 属性

2. uweb API

查看官方文档

注意: 所有 this 均为 Vue 实例

2.1 ready

当需要严格控制加载时序时,可使用 ready 方法。该方法返回一个 promise,当外部统计脚本加载完毕,全局 _czc 对象存在时,promise 被 resolve。

用法

this .$uweb.ready().then( () => { ... }).catch( () => { ... }) async SOME_METHOD () { try { await this .$uweb.ready() ... } catch (e){ ... } }

2.2 trackPageview

用于发送某个URL的PV统计请求,适用于统计AJAX、异步加载页面,友情链接,下载链接的流量。

用法

this .$uweb.trackPageview(content_url[, referer_url])

参数

参数 必输 类型 说明 content_url 是 string 自定义虚拟PV页面的URL地址,填写以斜杠‘/’开头的相对路径,系统会自动补全域名 referer_url 否 string 自定义该受访页面的来源页URL地址,建议填写该异步加载页面的母页面。不填,则来路按母页面的来路计算。填为“空”,即"",则来路按“直接输入网址或书签”计算。

2.3 trackEvent

用于发送页面上按钮等交互元素被触发时的事件统计请求。如视频的“播放、暂停、调整音量”,页面上的“返回顶部”、“赞”、“收藏”等。也可用于发送Flash事件统计请求。

用法

this .$uweb.trackEvent(category, action[, label, value, nodeid])

参数

参数 必输 类型 说明 category 是 string 表示事件发生在谁身上,如“视频”、“小说”、“轮显层”等等。 action 是 string 表示访客跟元素交互的行为动作,如"播放"、"收藏"、"翻层"等等。 label 否 string 用于更详细的描述事件,如具体是哪个视频,哪部小说。 value 否 int 用于填写打分型事件的分值,加载时间型事件的时长,订单型事件的价格。请填写整数数值,如果填写为其他形式,系统将按0处理。若填写为浮点小数,系统会自动取整,去掉小数点。 nodeid 否 string 填写事件元素的div元素id。请填写class id,暂不支持name。

2.4 setCustomVar

用于发送为访客打自定义标记的请求,用来统计会员访客、登录访客、不同来源访客的浏览数据。

用法

this .$uweb.setCustomVar(name, value[, time])

参数

参数 必输 类型 说明 name 是 string 自定义访客种类,用来描述观察访客的角度,如“会员级别”、“访客来源”等等。 value 是 string 自定义访客值,表示对访客类型的具体描述,如"VIP1"、"VIP2"等等。 time 否 int 有效时长,表示本自定义访客标记的生效时长。 不填或填“1”表示长期有效。填“0”表示仅在发包页面有效。填“2”表示仅在本访次有效。填具体数值,表示生效时长,单位“秒”。

2.5 setAccount

当您的页面上添加了多个CNZZ统计代码时,需要用到本方法绑定需要哪个siteid对应的统计代码来接受API发送的请求。未绑定的siteid将忽略相关请求。

备注: 一般情况下无需调用该方法,只需调用 Vue.use 时直接传递 siteId 或通过 options.siteId 传递即可

用法

this .$uweb.setAccount(siteid)

参数

参数 必输 类型 说明 siteid 是 int 绑定要接受API请求的统计代码siteid。

2.6 setAutoPageview

如果您使用_trackPageview改写了已有页面的URL,那么建议您在CNZZ的JS统计代码执行前先调用_setAutoPageview,将该页面的自动PV统计关闭,防止页面的流量被统计双倍。

备注: 在调用 Vue.use 时可通过 options.autoPageview 设置初始值,默认为 true

用法

this .$uweb.setAutoPageview(autopageview)

参数

参数 必输 类型 说明 autopageview 是 boolean 是否自动发送页面PV的统计请求。关闭自动发送,填false开启自动发送,为true,不调用时默认为true。

2.7 deleteCustomVar

发送删除自定义访客标签的请求。将访客身上已被标记的自定义访客类型去掉,去掉后不再继续统计。

用法

his.$uweb.deleteCustomVar(name)

参数

参数 必输 类型 说明 name 是 string 需要被删除的自定义访客类型。 填写自定义访客类型种类名name。

3. uweb 指令

vue-uweb 提供 track-event,track-pageview 和 auto-pageview 三个指令,开发者可以直接在 html 模版中使用来统计网站数据

使用指令 v-track-event 监听事件, 通过 modifiers 指定事件类型,将自动为绑定元素添加事件监听,当事件触发调用统计代码。 如不指定事件,默认监听 click 事件。

可通过逗号分隔的字符串或对象字面量传递参数,以字符串传递时请注意参数顺序,可参考trackEvent API。

用法

< button v-track-event.click = "'category, action''" > </ button > // 统计click事件 < button v-track-event = "'category, action'" > </ button > // 统计click事件简写 < input v-track-event.keypress = "'category, action'" > // 统计keypress事件 < button v-track-event = "'category, action, label, value, nodeid'" > < button > // 以字符串传递参数 < button v-track-event = "{category:'event', action:'click'}" > </ button > // 以对象字面量传递参数

使用指令 track-pageview 统计虚拟 PV ,一般可以配合 v-show 或 v-if 来统计局部动态视图的 PV。

可通过逗号分隔的字符串或对象字面量传递参数,以字符串传递时请注意参数顺序,可参考trackPageview API。

用法

< div v-show = "show" v-track-pageview = "'/bar'" > bar </ div > // 跟踪 v-show 绑定元素的虚拟pv < div v-if = "show" v-track-pageview = "'/foo'" > foo </ div > // 跟踪 v-if 绑定元素的虚拟pv < div v-track-pageview = "'/tar, https://github.com/raychenfj'" > </ div > // 以字符串指定受访页面和来源 < div v-track-pageview = "{content_url:'/zoo', referer_url:'https://github.com/raychenfj'}" > </ div > // 以对象字面量指定受访页面和来源

使用指令 auto-pageview 开关自动统计

用法

< div v-auto-pageview = true > </ div > // 启用 auto-pageview < div v-auto-pageview = false > </ div > // 停止 auto-pageview

4. 默认参数和改变参数顺序

认情况下,vue-uweb 并不提供默认参数和参数顺序的设置,但开发者可以根据需求,使用装饰器模式,来提供默认参数和改变参数顺序。

例如:我们想在监听事件时默认category,只需要传递action,则代码如下