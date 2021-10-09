一个“包装”了 UEditor 的 Vue 组件，支持通过 v-model 来绑定富文本编辑器的内容，让 UEditor 的使用简单到像 Input 框一样。

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Installation

npm i vue-ueditor-wrap@3.x yarn add vue-ueditor-wrap@3.x

Quick Start

下载 UEditor

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UEditor 并不支持通过 npm 的方式来安装，vue-ueditor-wrap 也只是一个 Vue 组件，组件本身并不是 UEditor 的 Vue 版。了解 UEditor 基本使用，请参考 UEditor 官网。

不同语言的 UEditor，前端部分，并无区别，只是包含了对应语言的服务端示例代码。UEditor 官方并没有提供 Node.js 版的示例代码，有需求的同学可以参考 此处。

将解压的文件夹重命名为 UEditor 并移动到你项目的静态资源目录下，比如下面是一个由 Vue CLI（v3+）创建的项目，静态资源目录就是 public。

注册组件 import { createApp } from 'vue' ; import VueUeditorWrap from 'vue-ueditor-wrap' ; import App from './App.vue' ; createApp(App).use(VueUeditorWrap).mount( '#app' ); v-model 绑定数据 < vue-ueditor-wrap v-model = "msg" :config = "editorConfig" editor-id = "editor-demo-01" > </ vue-ueditor-wrap > import { ref } from 'vue' ; export default { setup() { const msg = ref( '<h2>Hello World!</h2>' ); return { msg, }; }, created() { this .editorConfig = { UEDITOR_HOME_URL : '/UEditor/' , serverUrl : '//ueditor.szcloudplus.com/cos' , }; }, };

至此你已经可以在页面中看到一个初始化之后的 UEditor 了，并且它已经成功和数据绑定了！👏👏👏

Props

参数 说明 类型 默认值 v-model 当前富文本编辑器内容 string config UEditor 配置 object editor-id 富文本编辑器 ID string editor_ + 随机八位小写字母 name 类似 input 框的 name 属性，常用于表单中 string mode 监听内容变化的方式，可选值为 observer , listener string observer observer-options MutationObserver 的参数 object 见下方说明 observer-debounce-time MutationObserver 的回调函数防抖间隔 number 50 forceInit 跳过环境检测，直接初始化 boolean false editor-dependencies 指定使用 UEditor 所需要加载的 JS 和 CSS string[] editor-dependencies-checker 检测依赖的静态资源是否加载完成的方法 ()=>boolean

mode 属性说明

v-model 的实现依赖对编辑器内容变化的监听，组件提供了两种可选的监听方式，但是不建议修改，除非你知道自己在干什么。

listener 模式借助 UEditor 的 contentChange 事件，优点在于依赖官方提供的事件 API，无需额外的性能消耗，浏览器兼容性更好。但缺点在于监听不准确，存在如“特殊字符（? ! \$ #）输入时不触发”的 BUG。 observer 模式借助 MutationObserver API。它能提供更准确的监听，但编辑器内容变化时，observer 回调可能会连续触发多次，从而导致频繁的 emit('update:modelValue', editor.getContent()); 。你可以通过 observer-debounce-time 属性控制 emit 的最小时间间隔，还可以通过 observer-options 属性有选择的设置 MutationObserver 的监听行为。兼容性参考此处， vue-ueditor-wrap 会在不支持的浏览器中自动启用 listener 模式。 observer-options 的默认值为

{ attributes : true , attributeFilter : [ 'src' , 'style' , 'type' , 'name' ], characterData : true , childList : true , subtree : true , };

forceInit 属性说明

在 SSR 项目中，服务端实例化组件时组件内部不会对 UEditor 进行初始化，仅在客户端初始化 UEditor，这个参数设置为 true 可以跳过环境检测，直接初始化 UEditor，但你大概率不需要手动设置这个值。

editor-dependencies 属性说明

使用 UEditor 时，我们通常都是在 index.html 中提前加载好 UEditor 的脚本，如下所示。

< html lang = "en" > < head > < meta charset = "UTF-8" /> < title > Document </ title > < script type = "text/javascript" src = "ueditor.config.js" > </ script > < script type = "text/javascript" src = "ueditor.all.js" > </ script > </ head > < body > < div id = "container" > </ div > < script type = "text/javascript" > var ue = UE.getEditor( 'container' ); </ script > </ body > </ html >

但是富文本编辑器通常并不是在首页使用的，例如有一个“商品编辑页”通过 UEditor 来编辑商品介绍，如果用户不需要编辑商品，根本就用不到 UEditor，对这个用户来说完全可以不加载 UEditor 相关的资源。所以最好是能做到“按需加载”。

为此 vue-ueditor-wrap 内部会在组件实例化时通过动态创建 script 的方式来加载 UEditor 脚本，等脚本加载完成后，再实例化 UEditor。默认加载的脚本是 ueditor.config.js 和 ueditor.all.min.js ，如果你希望自定义要加载的 JS，比如集成第三方的插件，那你就可以利用 editor-dependencies 属性直接指定依赖的资源，支持填写 js 和 css 文件的链接。具体用法可参考集成秀米的示例。

但这又带来一个问题，如果已经通过其他方式加载了 UEditor 脚本， vue-ueditor-wrap 还是会创建 script 来再加载一遍 UEditor 脚本。所以组件也提供了 editor-dependencies-checker 属性，这个属性接受一个函数作为参数，函数在组件创建 script 之前执行，如果返回 ture，则认为 UEditor 资源已存在，不会再创建 script 。通常你不需要手动指定，组件内部已经实现了判断 ueditor.config.js 和 ueditor.all.min.js 是否加载过的默认检测函数。也就是说，如果你在网站的其他位置加载过 UEditor 的脚本， vue-ueditor-wrap 是不会重复加载的。

除此之外，还需要解决的一个问题是，如果一个页面，存在多个 vue-ueditor-wrap 组件，那么每个组件实例化的时候，脚本都还没有加载下来，默认的检测函数也都认为不存在 UEditor 资源，就会多次创建同一个文件的 script 脚本。组件内部利用了 Promise 和 事件机制 解决了这个问题，感兴趣的可以去看一下组件的实现。它保证了针对同一个资源，不会创建两次 script 标签。

Events

事件名 说明 回调参数 before-init 在 UEditor 的 scripts 加载完毕之后、编辑器初始化之前触发 editorId: string ready UEditor ready 时触发 editor: UEditor 实例

before-init 事件说明

before-init 在 UEditor 相关的资源已经加载完毕之后、编辑器初始化之前触发。你可以在此时机，通过操作 window.UE 对象，来进行诸如添加自定义按钮、弹窗等的二次开发。 before-init 的触发函数以 编辑器 id 作为入参。具体使用方式可参考自定义按钮，自定义弹窗 的示例。

ready 事件说明

UEditor ready 时触发此事件，触发函数以 UEditor 实例作为入参，通过 UEditor 实例你可以调用各种 UEditor 的 API，具体参考UEditor API 文档。

< vue-ueditor-wrap @ ready = "ready" > </ vue-ueditor-wrap >

methods: { ready (editorInstance) { console .log( `编辑器实例 ${editorInstance.key} : ` , editorInstance); } }

常见问题 & 代码示例

参考 https://hc199421.gitee.io/vue-ueditor-wrap/#/faq

问题反馈

方式一、去 GitHub 提 ISSUE

如果你感兴趣的话，可以阅读一下本组件的源码，并不复杂，欢迎 PR。

推广链接

License

MIT