一个“包装”了 UEditor 的 Vue 组件，支持通过 v-model 来绑定富文本编辑器的内容，让 UEditor 的使用简单到像 Input 框一样。
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# vue-ueditor-wrap v3 仅支持 Vue 3
npm i vue-ueditor-wrap@3.x
# 或者
yarn add vue-ueditor-wrap@3.x
安装太慢？试试 URM
|编码方式\语言
|PHP
|NET
|JSP
|ASP
|utf8
|下载
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|gbk
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|下载
UEditor 并不支持通过 npm 的方式来安装，vue-ueditor-wrap 也只是一个 Vue 组件，组件本身并不是 UEditor 的 Vue 版。了解 UEditor 基本使用，请参考 UEditor 官网。
不同语言的 UEditor，前端部分，并无区别，只是包含了对应语言的服务端示例代码。UEditor 官方并没有提供 Node.js 版的示例代码，有需求的同学可以参考 此处。
将解压的文件夹重命名为 UEditor 并移动到你项目的静态资源目录下，比如下面是一个由 Vue CLI（v3+）创建的项目，静态资源目录就是 public。
注册组件
// main.js
import { createApp } from 'vue';
import VueUeditorWrap from 'vue-ueditor-wrap';
import App from './App.vue';
createApp(App).use(VueUeditorWrap).mount('#app');
v-model绑定数据
<vue-ueditor-wrap v-model="msg" :config="editorConfig" editor-id="editor-demo-01"></vue-ueditor-wrap>
import { ref } from 'vue';
export default {
setup() {
const msg = ref('<h2>Hello World!</h2>');
return {
msg,
};
},
created() {
// 更多 UEditor 配置，参考 http://fex.baidu.com/ueditor/#start-config
this.editorConfig = {
// 访问 UEditor 静态资源的根路径，可参考 https://hc199421.gitee.io/vue-ueditor-wrap/#/faq
UEDITOR_HOME_URL: '/UEditor/',
// 服务端接口（这个地址是我为了方便各位体验文件上传功能搭建的临时接口，请勿在生产环境使用！！！）
serverUrl: '//ueditor.szcloudplus.com/cos',
};
},
};
至此你已经可以在页面中看到一个初始化之后的
UEditor了，并且它已经成功和数据绑定了！👏👏👏
|参数
|说明
|类型
|默认值
|v-model
|当前富文本编辑器内容
|string
|config
|UEditor 配置
|object
|editor-id
|富文本编辑器 ID
|string
editor_ + 随机八位小写字母
|name
|类似 input 框的 name 属性，常用于表单中
|string
|mode
|监听内容变化的方式，可选值为
observer,
listener
|string
observer
|observer-options
|MutationObserver 的参数
|object
|见下方说明
|observer-debounce-time
|MutationObserver 的回调函数防抖间隔
|number
|50
|forceInit
|跳过环境检测，直接初始化
|boolean
|false
|editor-dependencies
|指定使用 UEditor 所需要加载的 JS 和 CSS
|string[]
|editor-dependencies-checker
|检测依赖的静态资源是否加载完成的方法
|()=>boolean
v-model 的实现依赖对编辑器内容变化的监听，组件提供了两种可选的监听方式，但是不建议修改，除非你知道自己在干什么。
listener 模式借助 UEditor 的 contentChange 事件，优点在于依赖官方提供的事件 API，无需额外的性能消耗，浏览器兼容性更好。但缺点在于监听不准确，存在如“特殊字符（? ! \$ #）输入时不触发”的 BUG。
observer 模式借助 MutationObserver API。它能提供更准确的监听，但编辑器内容变化时，observer 回调可能会连续触发多次，从而导致频繁的
emit('update:modelValue', editor.getContent());。你可以通过
observer-debounce-time 属性控制
emit 的最小时间间隔，还可以通过
observer-options 属性有选择的设置 MutationObserver 的监听行为。兼容性参考此处，
vue-ueditor-wrap 会在不支持的浏览器中自动启用
listener 模式。
observer-options 的默认值为
{
attributes: true, // 是否监听 DOM 元素的属性变化
attributeFilter: ['src', 'style', 'type', 'name'], // 只有在该数组中的属性值的变化才会监听
characterData: true, // 是否监听文本节点
childList: true, // 是否监听子节点
subtree: true, // 是否监听后代元素
};
在 SSR 项目中，服务端实例化组件时组件内部不会对 UEditor 进行初始化，仅在客户端初始化 UEditor，这个参数设置为 true 可以跳过环境检测，直接初始化 UEditor，但你大概率不需要手动设置这个值。
使用 UEditor 时，我们通常都是在 index.html 中提前加载好 UEditor 的脚本，如下所示。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Document</title>
<!-- 加载配置文件 -->
<script type="text/javascript" src="ueditor.config.js"></script>
<!-- 加载编辑器源码文件 -->
<script type="text/javascript" src="ueditor.all.js"></script>
</head>
<body>
<div id="container"></div>
<!-- 实例化编辑器 -->
<script type="text/javascript">
var ue = UE.getEditor('container');
</script>
</body>
</html>
但是富文本编辑器通常并不是在首页使用的，例如有一个“商品编辑页”通过 UEditor 来编辑商品介绍，如果用户不需要编辑商品，根本就用不到 UEditor，对这个用户来说完全可以不加载 UEditor 相关的资源。所以最好是能做到“按需加载”。
为此
vue-ueditor-wrap 内部会在组件实例化时通过动态创建
script 的方式来加载 UEditor 脚本，等脚本加载完成后，再实例化 UEditor。默认加载的脚本是
ueditor.config.js 和
ueditor.all.min.js，如果你希望自定义要加载的 JS，比如集成第三方的插件，那你就可以利用
editor-dependencies 属性直接指定依赖的资源，支持填写 js 和 css 文件的链接。具体用法可参考集成秀米的示例。
但这又带来一个问题，如果已经通过其他方式加载了 UEditor 脚本，
vue-ueditor-wrap 还是会创建
script 来再加载一遍 UEditor 脚本。所以组件也提供了
editor-dependencies-checker 属性，这个属性接受一个函数作为参数，函数在组件创建
script 之前执行，如果返回 ture，则认为 UEditor 资源已存在，不会再创建
script。通常你不需要手动指定，组件内部已经实现了判断
ueditor.config.js 和
ueditor.all.min.js 是否加载过的默认检测函数。也就是说，如果你在网站的其他位置加载过 UEditor 的脚本，
vue-ueditor-wrap 是不会重复加载的。
除此之外，还需要解决的一个问题是，如果一个页面，存在多个
vue-ueditor-wrap 组件，那么每个组件实例化的时候，脚本都还没有加载下来，默认的检测函数也都认为不存在 UEditor 资源，就会多次创建同一个文件的
script 脚本。组件内部利用了 Promise 和 事件机制 解决了这个问题，感兴趣的可以去看一下组件的实现。它保证了针对同一个资源，不会创建两次
script 标签。
|事件名
|说明
|回调参数
|before-init
|在 UEditor 的 scripts 加载完毕之后、编辑器初始化之前触发
|editorId: string
|ready
|UEditor ready 时触发
|editor: UEditor 实例
before-init 在 UEditor 相关的资源已经加载完毕之后、编辑器初始化之前触发。你可以在此时机，通过操作 window.UE 对象，来进行诸如添加自定义按钮、弹窗等的二次开发。
before-init 的触发函数以
编辑器 id 作为入参。具体使用方式可参考自定义按钮，自定义弹窗 的示例。
UEditor ready 时触发此事件，触发函数以 UEditor 实例作为入参，通过 UEditor 实例你可以调用各种 UEditor 的 API，具体参考UEditor API 文档。
<vue-ueditor-wrap @ready="ready"></vue-ueditor-wrap>
methods: {
ready (editorInstance) {
console.log(`编辑器实例${editorInstance.key}: `, editorInstance);
}
}
参考 https://hc199421.gitee.io/vue-ueditor-wrap/#/faq
如果你感兴趣的话，可以阅读一下本组件的源码，并不复杂，欢迎 PR。