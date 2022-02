TwentyTwenty

A small component to quickly let users see the differences between 2 images. Based on the work I did for ZURB's TwentyTwenty plugin.

Live Demo

Looking for Vue 2 support? Use the v2 branch.

Installation

$ npm install vue-twentytwenty

Or download the latest release using:

Usage

TwentyTwenty is a UMD module, which can be used as a module in both CommonJS and AMD modular environments. When in a non-modular environment, TwentyTwenty will be registered as a global variable.

ES6

import 'vue-twentytwenty/dist/vue-twentytwenty.css' ; import TwentyTwenty from 'vue-twentytwenty' ; export default { components : { TwentyTwenty } };

It can then be used like so:

< TwentyTwenty before = "//placehold.it/600x200/E8117F/FFFFFF" after = "//placehold.it/600x200/CCCCCC/FFFFFF" />

CommonJS

var Vue = require ( 'vue' ) var TwentyTwenty = require ( 'vue-twentytwenty' ) var YourComponent = Vue.extend({ components : { 'twentytwenty' : TwentyTwenty }, })

Browser

< html > < head > < link rel = "stylesheet" href = "//unpkg.com/vue-twentytwenty/dist/vue-twentytwenty.css" /> </ head > < body > < div id = "app" > < twenty-twenty before = "//placehold.it/600x200/E8117F/FFFFFF" after = "//placehold.it/600x200/CCCCCC/FFFFFF" /> </ div > < script src = "//unpkg.com/vue@2/dist/vue.js" > </ script > < script src = "//unpkg.com/vue-twentytwenty/dist/vue-twentytwenty.umd.min.js" > </ script > < script > new Vue({ el: '#app' }) </ script > </ body > </ html >

Props

Props Description Required Type Default before URL of before image true String - beforeLabel When hovering over image what label should show up over before image false String - after URL of after image true String - afterLabel When hovering over image what label should show up over after image false String - offset How far from the left the slider should be on load (between 0 and 1) false Number 0.5 keyboardStep How far the slider should be moved on arrow key press (between 0 and 1) false Number 0.2

Usage

Simple

<template> <TwentyTwenty before="//placehold.it/600x200/E8117F/FFFFFF" after="//placehold.it/600x200/CCCCCC/FFFFFF" /> </template> <script> import 'vue-twentytwenty/dist/vue-twentytwenty.css'; import TwentyTwenty from 'vue-twentytwenty'; export default { components: { TwentyTwenty } }; </script>

Advanced

<template> <TwentyTwenty offset="0.7" before="//placehold.it/600x200/E8117F/FFFFFF" beforeLabel="BEFORE" after="//placehold.it/600x200/CCCCCC/FFFFFF" afterLabel="AFTER" /> </template> <script> import 'vue-twentytwenty/dist/vue-twentytwenty.css'; import TwentyTwenty from 'vue-twentytwenty'; export default { components: { TwentyTwenty } }; </script>

Publish

From a clean repository (no pending changes) run the following: