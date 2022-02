A vue component for tree structure. Support adding treenode/leafnode, editing node's name and dragging.

Live Demo

install

Install the plugin then you can use the component globally.

import Vue from 'vue' import VueTreeList from 'vue-tree-list' Vue.use(VueTreeList)

Or just register locally like the example below.

use

npm install vue-tree-list

< template > < div > < button @ click = "addNode" > Add Node </ button > < vue-tree-list @ click = "onClick" @ change-name = "onChangeName" @ delete-node = "onDel" @ add-node = "onAddNode" :model = "data" default-tree-node-name = "new node" default-leaf-node-name = "new leaf" v-bind:default-expanded = "false" > < template v-slot:leafNameDisplay = "slotProps" > < span > {{ slotProps.model.name }} < span class = "muted" > #{{ slotProps.model.id }} </ span > </ span > </ template > < span class = "icon" slot = "addTreeNodeIcon" > 📂 </ span > < span class = "icon" slot = "addLeafNodeIcon" > + </ span > < span class = "icon" slot = "editNodeIcon" > 📃 </ span > < span class = "icon" slot = "delNodeIcon" > ✂️ </ span > < span class = "icon" slot = "leafNodeIcon" > 🍃 </ span > < span class = "icon" slot = "treeNodeIcon" > 🌲 </ span > </ vue-tree-list > < button @ click = "getNewTree" > Get new tree </ button > < pre > {{newTree}} </ pre > </ div > </ template > < script > import { VueTreeList, Tree, TreeNode } from 'vue-tree-list' export default { components : { VueTreeList }, data() { return { newTree : {}, data : new Tree([ { name : 'Node 1' , id : 1 , pid : 0 , dragDisabled : true , addTreeNodeDisabled : true , addLeafNodeDisabled : true , editNodeDisabled : true , delNodeDisabled : true , children : [ { name : 'Node 1-2' , id : 2 , isLeaf : true , pid : 1 } ] }, { name : 'Node 2' , id : 3 , pid : 0 , disabled : true }, { name : 'Node 3' , id : 4 , pid : 0 } ]) } }, methods : { onDel(node) { console .log(node) node.remove() }, onChangeName(params) { console .log(params) }, onAddNode(params) { console .log(params) }, onClick(params) { console .log(params) }, addNode() { var node = new TreeNode({ name : 'new node' , isLeaf : false }) if (! this .data.children) this .data.children = [] this .data.addChildren(node) }, getNewTree() { var vm = this function _dfs ( oldNode ) { var newNode = {} for ( var k in oldNode) { if (k !== 'children' && k !== 'parent' ) { newNode[k] = oldNode[k] } } if (oldNode.children && oldNode.children.length > 0 ) { newNode.children = [] for ( var i = 0 , len = oldNode.children.length; i < len; i++) { newNode.children.push(_dfs(oldNode.children[i])) } } return newNode } vm.newTree = _dfs(vm.data) } } } </ script > < style lang = "less" rel = "stylesheet/less" > .vtl { .vtl-drag-disabled { background-color: #d0cfcf; &:hover { background-color: #d0cfcf; } } .vtl-disabled { background-color: #d0cfcf; } } </ style > < style lang = "less" rel = "stylesheet/less" scoped > .icon { &:hover { cursor: pointer; } } .muted { color: gray; font-size: 80%; } </ style >

props

props of vue-tree-list

name type default description model TreeNode - You can use const head = new Tree([]) to generate a tree with the head of TreeNode type default-tree-node-name string New node node Default name for new treenode default-leaf-node-name string New leaf node Default name for new leafnode default-expanded boolean true Tree is expanded or not

props of TreeNode

attributes

name type default description id string, number current timestamp The node's id isLeaf boolean false The node is leaf or not dragDisabled boolean false Forbid dragging tree node addTreeNodeDisabled boolean false Show addTreeNode button or not addLeafNodeDisabled boolean false Show addLeafNode button or not editNodeDisabled boolean false Show editNode button or not delNodeDisabled boolean false Show delNode button or not children array null The children of node

methods

name params description changeName name Change node's name addChildren children: object, array Add children to node remove - Remove node from the tree moveInto target: TreeNode Move node into another node insertBefore target: TreeNode Move node before another node insertAfter target: TreeNode Move node after another node

events

name params description click TreeNode Trigger when clicking a tree node. You can call toggle of TreeNode to toggle the folder node. change-name {'id', 'oldName', 'newName'} Trigger after changing a node's name delete-node TreeNode Trigger when clicking delNode button. You can call remove of TreeNode to remove the node. add-node TreeNode Trigger after adding a new node drop {node, src, target} Trigger after dropping a node into another. node: the draggable node, src: the draggable node's parent, target: the node that draggable node will drop into drop-before {node, src, target} Trigger after dropping a node before another. node: the draggable node, src: the draggable node's parent, target: the node that draggable node will drop before drop-after {node, src, target} Trigger after dropping a node after another. node: the draggable node, src: the draggable node's parent, target: the node that draggable node will drop after

customize operation icons

The component has default icons for addTreeNodeIcon , addLeafNodeIcon , editNodeIcon , delNodeIcon , leafNodeIcon , treeNodeIcon button, but you can also customize them and can access model , root , expanded as below: