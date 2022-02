English | 中文

🌳 A vue2 component to display tree chart

Install

npm i vue-tree-chart --save

Usage

in template:

< TreeChart :json = "treeData" />

in script:

import TreeChart from "vue-tree-chart" ; export default { components : { TreeChart }, data() { return { treeData : { ... } } } ...

Prop

json

Component data to support those field:

- name[String] to display a node name - image_url[String] to display a node image - children[Array] node`s children - mate[Array] node`s mate - class[Array] node`s class - extend[Boolean] show/hide node`s children, default True

Example:

{ name : 'root' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat.jpg" , class : [ "rootNode" ], children : [ { name : 'children1' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat1.jpg" }, { name : 'children2' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat2.jpg" , mate : [{ name : 'mate' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat3.jpg" }], children : [ { name : 'grandchild' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat.jpg" }, { name : 'grandchild2' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat1.jpg" }, { name : 'grandchild3' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat2.jpg" } ] }, { name : 'children3' , image_url : "https://static.refined-x.com/avat.jpg" } ] }

Event

Click on the node triggered, receive the current node data as a parameter

Run a demo

npm run serve

Build

npm run build-bundle

Copyright (c) 2017-present, 前端路上