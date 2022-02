tiny-slider 2.0 for Vue

Wrapper for Tiny slider for all purposes by ganlanyuan in Vue. Try it out!

Firefox 12+, Chrome 15+, Safari 4+, Opera 12.1+, IE8+

Table of Contents

Install

npm install vue-tiny-slider

Use

import VueTinySlider from 'vue-tiny-slider' ; new Vue({ components : { 'tiny-slider' : VueTinySlider } })

< tiny-slider :mouse-drag = "true" :loop = "false" items = "2" gutter = "20" > < div > Slider item #1 </ div > < div > Slider item #2 </ div > < div > Slider item #3 </ div > < div > Slider item #4 </ div > < div > Slider item #5 </ div > < div > Slider item #6 </ div > </ tiny-slider >

Styling

SCSS

@ import 'tiny-slider/src/tiny-slider' ;

CDN

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/tiny-slider/2.9.1/tiny-slider.css" >

Options

auto -init items mode gutter edge- padding fixed- width slide-by controls controls-text controls-container nav nav -container arrow-keys speed autoplay autoplay-timeout autoplay- direction autoplay-text autoplay-hover-pause autoplay- button autoplay- button - output autoplay-reset-on- visibility animate-in animate-out animate- normal animate-delay loop rewind auto - height responsive lazyload touch mouse-drag nested freezable disable on-init center lazy-load-selector prevent-action-when-running prevent-scroll-on-touch nav -options auto - width

For more detailed information about the options, see the Tiny-slider documentation (Options).

Methods

getInfo goTo destroy

How to use the methods

To be able to use the methods, you need to use ref on the component. Ref is used to register a reference to an element or a child component.

< vue-tiny-slider ref = "tinySlider" > </ vue-tiny-slider >

import VueTinySlider from 'vue-tiny-slider' ; export default { ..., methods : { getInfo : function ( event ) { this .$refs.tinySlider.slider.getInfo(); } } }

For more detailed information about the methods, see the Tiny-slider documentation (Methods).

NuxtJS SSR

yarn add vue-tiny-slider or npm install vue-tiny-slider In nuxt.config.js add

plugins: [{ src : '~/plugins/vue-tiny-slider.js' , mode : 'client' }],

Create the file plugins/vue-tiny-slider.js with this content

import Vue from 'vue' import vTinySlider from 'vue-tiny-slider' const VueTinySlider = { install(Vue, options) { Vue.component( 'VueTinySlider' , vTinySlider) } } Vue.use(VueTinySlider)

Now you should be able to use it in any component without any import, like this:

<no-ssr> < vue-tiny-slider v-bind = "tinySliderOptions" > < div > #1 </ div > < div > #2 </ div > < div > #3 </ div > < div > #4 </ div > < div > #5 </ div > < div > #6 </ div > </ vue-tiny-slider > </ no-ssr >

A demo is available here: https://codesandbox.io/s/jvjp349449.

Todo

Add demo link from a fiddle or something similar

Better handling of the responsive-settings

Add Custom Events

Add Methods

Collaborators

License

This project is available under the MIT license.

