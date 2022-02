Vue Telegram Login









vue-telegram-login is a Vue component for Telegram Login

Installation

Install with yarn:

$ yarn add vue-telegram-login

Install with npm:

$ npm i vue-telegram-login --save

or if you just want to try it out, unpkg has ready-to-use packages.

< script src = "https://unpkg.com/vue" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-telegram-login" > </ script >

Usage

Import vue-telegram-login , pass it to the components and use in your template

< template > < vue-telegram-login mode = "callback" telegram-login = "YourTelegramBot" @ callback = "yourCallbackFunction" /> < vue-telegram-login mode = "redirect" telegram-login = "YourTelegramBot" redirect-url = "https://your-website.io" /> </ template > < script > import {vueTelegramLogin} from 'vue-telegram-login' export default { name : 'your-component' , components : {vueTelegramLogin}, methods : { yourCallbackFunction (user) { console .log(user) } } } </ script >

Props

You can play around with options on the official widget page

Name Description Required Default mode 'callback' or 'redirect' True null telegramLogin Your telegram bot name True null @callback Your callback function, it will be called after success if mode is 'callback' False true redirectUrl Your redirect URL, user will be redirected if mode is 'redirect' False null requestAccess 'write' if you want to get access to send messages from your bot False 'read' size 'large', 'medium' or 'small' False 'large' userpic Show user photo, true or false False true radius Button corner radius (default depends on chosen size) False 20\14\10

Notes