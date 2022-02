基于 Vue2.0 开发,基本满足大部分功能。

轻量、高性能轮播插件。目前支持 无缝衔接自动轮播、无限轮播、手势轮播。

没有引入第三方库,原生 js 封装,打包之后只有 8.2KB 大小 性能还是杠杠滴。

Install

npm i vue-swiper-component --save cnpm i vue-swiper-component --save

Usage

import { Swiper, Slide } from 'vue-swiper-component' ; components: { Swiper, Slide } <Swiper v- if = "list.length > 0" > < Slide v-for = "(item,index) in list" :key = "index" > </ Slide > </ Swiper > < Swiper > < Slide > 1 </ Slide > < Slide > 2 </ Slide > < Slide > 3 </ Slide > </ Swiper > < Swiper v-if = "slidesReal.length > 0" :autoPlay = 'true' :showIndicator = 'true' interval = "2500" duration = "500" > < Slide @ click = "clickMe" v-for = "(item,index) in slidesReal" :key = "index" > //添加click事件 </ Slide > </ Swiper >

API

属性 说明 默认 autoPlay 是否自动轮播 true showIndicator 是否显示轮播的那个点 true interval 每两次隔多久滚动一次 2500 duration 每次滚动一页需要多久时间 500

✅ Swiper 上面还暴露了其他方法,在 Swiper 标签上添加 ref 属性, 例如: < Swiper ref = "swiper" > </ Swiper > ✅ this .$refs.swiper.prevSlide(); ✅ this .$refs.swiper.nextSlide(); ✅ this .$refs.swiper.slideTo( 2 );

事件

transtionend 事件 每次轮播出发 参数表示轮播到第几个图片 在Swiper上添加 // @transtionend="getNum" getNum(data) {console.log(data);} click 事件 每个轮播图上的事件

