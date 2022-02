webpack loader that lets you use SVG files as Vue components

Installation

npm i -D vue-svg-loader@beta yarn add --dev vue-svg-loader@beta

Basic configuration

webpack

module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.svg$/ , use : [ 'vue-loader' , 'vue-svg-loader' , ], }, ], }, };

Vue CLI

module .exports = { chainWebpack : ( config ) => { const svgRule = config.module.rule( 'svg' ); svgRule.uses.clear(); svgRule .use( 'vue-loader' ) .loader( 'vue-loader' ) .end() .use( 'vue-svg-loader' ) .loader( 'vue-svg-loader' ); }, };

module .exports = { build : { extend : ( config ) => { const svgRule = config.module.rules.find( rule => rule.test.test( '.svg' )); svgRule.test = /\.(png|jpe?g|gif|webp)$/ ; config.module.rules.push({ test : /\.svg$/ , use : [ 'vue-loader' , 'vue-svg-loader' , ], }); }, }, };

Example usage

<template> <nav> <a href="https://github.com/vuejs/vue"> <VueLogo /> Vue </a> <a href="https://github.com/svg/svgo"> <SVGOLogo /> SVGO </a> <a href="https://github.com/webpack/webpack"> <WebpackLogo /> webpack </a> </nav> </template> <script> import VueLogo from './public/vue.svg'; import SVGOLogo from './public/svgo.svg'; import WebpackLogo from './public/webpack.svg'; export default { name: 'Example', components: { VueLogo, SVGOLogo, WebpackLogo, }, }; </script>

