Suggestion list input for Vue

Getting started

Install the plugin: npm install vue-suggestion

Add the plugin into your app: import Vue from 'vue' ; import VueSuggestion from 'vue-suggestion' ; Vue.use(VueSuggestion); More info on installation

Use the vue-suggestion component: < template > < vue-suggestion :items = "items" v-model = "item" :setLabel = "setLabel" :itemTemplate = "itemTemplate" @ changed = "inputChange" @ selected = "itemSelected" > </ vue-suggestion > </ template > < script > import itemTemplate from './item-template.vue' ; export default { data() { return { item : {}, items : [ { id : 1 , name : 'Golden Retriever' }, { id : 2 , name : 'Cat' }, { id : 3 , name : 'Squirrel' }, ], itemTemplate, }; }, methods : { itemSelected(item) { this .item = item; }, setLabel(item) { return item.name; }, inputChange(text) { this .items = this .items.filter( ( item ) => item.name.indexOf(text) > -1 ); }, }, }; </ script > ItemTemplate example: < template > < div > < b > #{{ item.id }} </ b > < span > {{ item.name }} </ span > </ div > </ template > < script > export default { props : { item : { required : true }, }, }; </ script >

Installation

npm

npm install vue-suggestion

Install the plugin into Vue:

import Vue from 'vue' ; import VueSuggestion from 'vue-suggestion' ; Vue.use(VueSuggestion, [(globalOptions = {})]);

View all available options in Props.

Or use the component directly:

< template > < vue-suggestion v-model = "value" > </ vue-suggestion > </ template > < style scope > .vue-suggestion .vs__list { width : 100% ; text-align : left; border : none; border-top : none; max-height : 400px ; overflow-y : auto; border-bottom : 1px solid #023d7b ; position : relative; } .vue-suggestion .vs__list .vs__list-item { background-color : #fff ; padding : 10px ; border-left : 1px solid #023d7b ; border-right : 1px solid #023d7b ; } .vue-suggestion .vs__list .vs__list-item :last-child { border-bottom : none; } .vue-suggestion .vs__list .vs__list-item :hover { background-color : #eee ; } .vue-suggestion .vs__list , .vue-suggestion .vs__loading { position : absolute; } .vue-suggestion .vs__list .vs__list-item { cursor : pointer; } .vue-suggestion .vs__list .vs__list-item .vs__item-active { background-color : #f3f6fa ; } </ style > < script > import { VueSuggestion } from 'vue-suggestion' ; export default { components : { VueSuggestion, }, }; </ script >

Browser

Include vue-suggestion in the page.

< script src = "https://unpkg.com/vue-suggestion" > </ script >

If Vue is detected in the Page, the plugin is installed automatically.

Manually install the plugin into Vue:

Vue.use(VueSuggestion);

Or use the component directly:

Vue.component( 'vue-suggestion' , VueSuggestion.VueSuggestion);

License

Copyright (c) 2018 Steven Dao. Released under the MIT License.

