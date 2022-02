Vue Stripe Elements

Flexible and powerful Vue components for Stripe. It's a glue between Stripe.js and Vue component lifecycle.

Vue 2 component collection: stable ✅

Vue 3: use vue-stripe-js

Quickstart

1. Install package:

npm i vue-stripe-elements-plus --save-dev yarn add vue-stripe-elements-plus --dev

2. Add Stripe.js library to the page:

< script src = "https://js.stripe.com/v3/" > </ script >

Alternatively, you can load Stripe library dynamically. Just make sure it's ready before your components mount.

3. Use built-in components

Create card

< template > < div class = "payment-simple" > < StripeElements :stripe-key = "stripeKey" :instance-options = "instanceOptions" :elements-options = "elementsOptions" # default = "{ elements }" // attention: important part ! ref = "elms" > < StripeElement type = "card" :elements = "elements" :options = "cardOptions" ref = "card" /> </ StripeElements > < button @ click = "pay" type = "button" > Pay </ button > </ div > </ template > < script > import { StripeElements, StripeElement } from 'vue-stripe-elements-plus' export default { name : 'PaymentSimple' , components : { StripeElements, StripeElement }, data () { return { stripeKey : 'pk_test_TYooMQauvdEDq54NiTphI7jx' , instanceOptions : { }, elementsOptions : { }, cardOptions : { value : { postalCode : '' } } } }, methods : { pay () { const groupComponent = this .$refs.elms const cardComponent = this .$refs.card const cardElement = cardComponent.stripeElement groupComponent.instance.createToken(cardElement).then( result => { }) } } } </ script >

4. Get advanced

Create multiple elements

< StripeElements :stripe-key = "stripeKey" :instance-options = "instanceOptions" :elements-options = "elementsOptions" # default = "{ elements }" // attention: important part ! > < StripeElement type = "cardNumber" :elements = "elements" :options = "cardNumberOptions" /> < StripeElement type = "postalCode" :elements = "elements" :options = "postalCodeOptions" /> </ StripeElements >

5. Go wild

You can even create multiple groups, don't ask me why. It's possible.

< StripeElements :stripe-key = "stripeKey1" :instance-options = "instanceOptions1" :elements-options = "elementsOptions1" # default = "{ elements }" // attention: important part ! > < StripeElement :elements = "elements" :options = "cardOptions" /> </ StripeElements > < StripeElements :stripe-key = "stripeKey2" :instance-options = "instanceOptions2" :elements-options = "elementsOptions2" # default = "{ elements }" // attention: important part ! > < StripeElement type = "iban" :elements = "elements" :options = "ibanOptions" /> </ StripeElements >

Styles

No base style included. Main reason: overriding it isn't fun. Style as you wish via element options: see details.

API Reference

Think of it as of individual group of elements. It creates stripe instance and elements object.

import { StripeElements } from 'vue-stripe-elements-plus'

props

stripeKey : { type : String , required : true , }, instanceOptions : { type : Object , default : () => ({}), }, elementsOptions : { type : Object , default : () => ({}), },

data

You can access instance and elements by adding ref to StripeElements component.

instance : {}, elements : {},

default scoped slot

Elegant solution for props. Really handy because you can make instance and elements available to all children without adding extra code.

< StripeElements # default = "{elements, instance}" > < StripeElement :elements = "elements" /> < CustomComponent :instance = "instance" /> </ StripeElements >

Universal and type agnostic component. Create any element supported by Stripe.

props

elements : { type : Object , required : true , }, type : { type : String , default : () => 'card' , }, options : { type : [ Object , undefined ], },

data

stripeElement domElement

options

Element options are reactive. Recommendation: don't use v-model on StripeElement , instead pass value via options.

data() { return { elementOptions : { value : { postalCode : '' } } } }, methods : { changePostalCode() { this .elementOptions.value.postalCode = '12345' } }

events

Following events are emitted on StripeElement

change

ready

focus

blur

escape

< StripeElement :elements = "elements" @ blur = "doSomething" />

Helpers

