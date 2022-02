A Vue component to show a status indicator as colored dots. This is a fork of status-indicator with a few changes for use it with Vue.

$ npm i -S vue-status-indicator $ yarn add vue-status-indicator

< div id = "app" > < status-indicator status = "active" /> </ div >

You can use Local Registration:

import { StatusIndicator } from 'vue-status-indicator' ; new Vue({ el : '#app' , components : { StatusIndicator, }, });

or Global Registration:

import StatusIndicator from 'vue-status-indicator' ; Vue.use(StatusIndicator); import { StatusIndicator } from 'vue-status-indicator' ; Vue.component( 'custom-name' , StatusIndicator);

Usage in browser

In browser you can use Unpkg, Jsdelivr, CDN.js, etc.

https://unpkg.com/vue-status-indicator@latest/dist/vue-status-indicator.js https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-status-indicator@latest/dist/vue-status-indicator.min.js

Supported Browsers

Latest versions of Chrome/Firefox/Safari/IE/Opera.

Documentation

Props

Name Description Type Default Required status Status color for the dot String "" false pulse Enable or disable the pulse effect Boolean false false

Customatization

You are able to customize the dot by CSS variables, default configuration is listed below.

:root { --status-indicator-size : 10px ; --status-indicator-animation-duration : 2s ; --status-indicator-color : rgb (216, 226, 233); --status-indicator-color-semi : rgba (216, 226, 233, .5); --status-indicator-color-transparent : rgba (216, 226, 233, 0); --status-indicator-color-active : rgb (0, 149, 255); --status-indicator-color-active-semi : rgba (0, 149, 255, .5); --status-indicator-color-active-transparent : rgba (0, 149, 255, 0); --status-indicator-color-positive : rgb (75, 210, 143); --status-indicator-color-positive-semi : rgba (75, 210, 143, .5); --status-indicator-color-positive-transparent : rgba (75, 210, 143, 0); --status-indicator-color-intermediary : rgb (255, 170, 0); --status-indicator-color-intermediary-semi : rgba (255, 170, 0, .5); --status-indicator-color-intermediary-transparent : rgba (255, 170, 0, 0); --status-indicator-color-negative : rgb (255, 77, 77); --status-indicator-color-negative-semi : rgba (255, 77, 77, .5); --status-indicator-color-negative-transparent : rgba (255, 77, 77, 0); }

Community

All feedback and suggestions are welcome!

License

This is a open-source software licensed under the MIT license