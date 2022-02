Not support Vue 2.0.

A collection of loading spinners with Vue.js. Just convert yuanyan's React.js project Halogen to Vue.js components. Special thanks to yuanyan for the wonderful project.

Installation

NPM

$ npm install vue-spinner

CommonJS

var PulseLoader = require ( 'vue-spinner/src/PulseLoader.vue' ); new Vue({ components : { 'PulseLoader' : PulseLoader } })

ES6

import PulseLoader from 'vue-spinner/src/PulseLoader.vue' new Vue({ components : { PulseLoader } })

Or:

Vue.component( 'pulse-loader' , require ( 'vue-spinner/src/PulseLoader.vue' ));

For browserify

If you use browserify + vueify, you may need to import vue-spinner like this:

var PulseLoader= require ( 'vue-spinner/dist/vue-spinner.min' ).PulseLoader;

import { PulseLoader } from 'vue-spinner/dist/vue-spinner.min.js'

explain here

Browser globals

The dist folder contains vue-spinner.js and vue-spinner.min.js with all components exported in the window.VueSpinner object. These bundles are also available on NPM packages.

< script src = "path/to/vue.js" > </ script > < script src = "path/to/vue-spinner.js" > </ script > < script > var PulseLoader = VueSpinner.PulseLoader </ script >

Local setup

npm install npm run dev

Usage

< pulse-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ pulse-loader > < grid-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ grid-loader > < clip-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ clip-loader > < rise-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ rise-loader > < beat-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ beat-loader > < sync-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ sync-loader > < rotate-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ rotate-loader > < fade-loader :loading = "loading" :color = "color" :height = "height" :width = "width" > </ fade-loader > < pacman-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ pacman-loader > < square-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ square-loader > < scale-loader :loading = "loading" :color = "color" :height = "height" :width = "width" > </ scale-loader > < skew-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ skew-loader > < moon-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ moon-loader > < ring-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ ring-loader > < bounce-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ bounce-loader > < dot-loader :loading = "loading" :color = "color" :size = "size" > </ dot-loader >

You can customize the color and size with setting the props. All props have default value. You can control the spinner show/hidden with setting the loading prop.

TODO

License

vue-spinner is licensed under The MIT License.