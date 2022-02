Rollbar plugin for Vue.js

Installation

npm install vue-rollbar --save

Usage

var Vue = require ( 'vue' ); var Rollbar = require ( 'vue-rollbar' ); Vue.use(Rollbar, { accessToken : 'YOUR_ROLLBAR_FRONT_TOKEN' , ...options });

You can now use Rollbar anywhere in your Vue app.

Vue.rollbar.debug( 'Yohyo!' ); this .$rollbar.debug( 'Yohyo!' )

See Rollbar javascript documentation for options