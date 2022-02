Module attaches interceptors to vue instance which controls progressbar on top of the screen.

Your vue instance should have this vue-progressbar plugin installed and connected.

Installation

npm i vue-resource-progressbar-interceptor

Then in your code:

const Vue = require ( 'vue' ); const VueResource = require ( 'vue-resource' ); const VueProgressBar = require ( 'vue-progress-bar' ); const VueResourceProgressBarInterceptor = require ( 'vue-resource-progressbar-interceptor' ); Vue. use ( VueResource ); Vue. use ( VueProgressBar ); Vue. use ( VueResourceProgressBarInterceptor );

Configuration

By default progressbar shows for every single request.

In order not to use progressbar for certain requests, use showProgressBar parameter in request.

Like this:

Vue.http. get ( '/url' , { showProgressBar: false })

Configuration options:

Vue.use(VueResourceProgressBarInterceptor, { latencyThreshold: 100 , // Number of ms before progressbar starts showing, 100 is default responseLatency: 50 , // Number of ms before progressbar starts reacting to response, 50 is default // Can be used to wait for more requests to kick in under single progress bar });

Notes

This plugin was inspired by this angular.js version.