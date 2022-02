Vue Resize Text

A vue directive which automatically resize font size based on element width.

It makes the font-size flexible on fluid or responsive layout.

Live Demo: Resize the browser viewport to see the effect in action

For Vue.js 3.x see the vue3-resize-text

Installation

Install via NPM

$ npm install vue-resize-text --save

Install via CDN

< script src = "https://unpkg.com/vue" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-resize-text" > </ script >

Global

Register VueResizeText globally:

import Vue from 'Vue' ; import VueResizeText from 'vue-resize-text' ; Vue.use(VueResizeText)

Directive v-resize-text then can be used in any of Component

< template > < div v-resize-text > Hello Vue </ div > </ template >

Local

Include the VueResizeText directive directly into your component using import:

< template > < div v-resize-text > Hello Vue </ div > </ template > < script > import ResizeText from 'vue-resize-text' export default { directives : { ResizeText } } </ script >

Usage

Basic usage

< template > < div > < div v-resize-text = "{ratio:1.3, minFontSize: '30px', maxFontSize: '100px', delay: 200}" > Hello Vue </ div > </ div > </ template > < script > import ResizeText from 'vue-resize-text' export default { directives : { ResizeText } }; </ script >

Directive Arguments

v-resize-text="{ratio:1.5, minFontSize: '30px', maxFontSize: '100px', delay: 200}"

Argument Description Type Default ratio Font Ratio is the tweek to make the text resize properly, greater then 1 makes the font smaller and less then 1 make the font bigger Number 1 minFontSize Minimum font-size threshold in px Number/String 16px or 16 maxFontSize Maximum font-size threshold in px Number/String 500px or 500 delay Debound time delay on window resize Number 200

License

MIT