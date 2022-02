quaggajs 's wrapper for Vue.js

Installtion

npm

npm i vue-quaggajs

Basic Example

< template > < div > < v-quagga :onDetected = "logIt" :readerSize = "readerSize" :readerTypes = "['ean_reader']" > </ v-quagga > </ div > </ template > < script > import Vue from 'vue' import VueQuagga from 'vue-quaggajs' ; Vue.use(VueQuagga); export default { name : 'VueBarcodeTest' , data () { return { readerSize : { width : 640 , height : 480 }, detecteds : [] } }, methods : { logIt (data) { console .log( 'detected' , data) } } } </ script >

Usage

onDetected : function(result)

Reference: Quagga.onDetected(callback)

default function:

function ( result ) { console .log( 'detected: ' , result); }

onProcessed : function(result)

Reference: Quagga.onProcessed(callback)

default function:

function ( result ) { let drawingCtx = Quagga.canvas.ctx.overlay, drawingCanvas = Quagga.canvas.dom.overlay; if (result) { if (result.boxes) { drawingCtx.clearRect( 0 , 0 , parseInt (drawingCanvas.getAttribute( "width" )), parseInt (drawingCanvas.getAttribute( "height" ))); result.boxes.filter( function ( box ) { return box !== result.box; }).forEach( function ( box ) { Quagga.ImageDebug.drawPath(box, { x : 0 , y : 1 }, drawingCtx, { color : "green" , lineWidth : 2 }); }); } if (result.box) { Quagga.ImageDebug.drawPath(result.box, { x : 0 , y : 1 }, drawingCtx, { color : "#00F" , lineWidth : 2 }); } if (result.codeResult && result.codeResult.code) { Quagga.ImageDebug.drawPath(result.line, { x : 'x' , y : 'y' }, drawingCtx, { color : 'red' , lineWidth : 3 }); } } },

Set reading barcode type.

Reference: https://github.com/serratus/quaggaJS#decoder

default: ['code_128_reader']

readerSize: Object {width: Number, height: Number}

Set reader size. it affects size.

default:

{ width : 640 , height : 480 , }

aspectRatio: Object {min: Number, max: Number}

Set aspect ratio. it affects aspect ratio.

default: