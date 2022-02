基于vue2.x的拖动缩放组件,可嵌套子组件,作者cy

DEMO

https://xiongcaihu.github.io/#/

Live DEMO

Build Setup

npm install vue-power-drag cnpm install vue-power-drag then ---vue <template> <div id= "demo" > <vue-power-drag :your-list= "list" > <template v-for= "(item,index) in list" :slot= "'slot'+index" > //循环自己需要的组件 </template> </vue-power-drag> </div> </template> <script> import drag from 'vue-power-drag' export default{ data (){ return { list:[ { x:1, y:1, sizex:1, sizey:1 } ] } }, components:{ 'vue-power-drag' :drag } } </script>

Document

Attributes

props: { yourList: { required: true , type : Array, /* yourList:[ { _dragId:int,//这个是在此组件初始化时附加的临时变量,代表当前对象所在yourList中的下标值(请勿传入相同字段) x:int, //x轴位置 y:int, //y轴位置 sizex:int, //x方向大小(宽度=单元格宽度*x) sizey:int //y方向大小(高度=单元格高度*y) } ] */ }, baseWidth: {//最小单元格宽度 required: false , type : Number, default: 100//如果你的项目中会存在很多方框,那么建议尽量用大一点的数字 }, baseHeight: {//最小单元格高度 required: false , type : Number, default: 50 }, baseMarginLeft: {//单元格左边距 required: false , type : Number, default: 20 }, baseMarginTop: {//单元格上边距 required: false , type : Number, default: 20 }, draggable: {//是否允许拖动 required: false , default: true , type : Boolean }, dragStart: {//拖动开始时的事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) { //e:事件对象 //item:当前布局方框对象 //index:item的下标 } }, dragging: {//拖动过程中的事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) {} }, dragEnd: {//拖动结束时的事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) {} }, resizable: {//是否允许缩放 required: false , type : Boolean, default: true , }, resizeStart: {//缩放开始事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) {} }, resizing: {//缩放过程中的事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) {} }, resizeEnd: {//缩放结束时的事件 required: false , type : Function, default: function (e,item,index) {} } }

API

init: function (){ // 在组件mounted后的手动初始化方式,方便多次初始化而不用去重新载入组件。 } addItemBox: function (item){ // item:布局方框,属性值应和props中的yourList数组对应的对象相同 } removeItem: function (index){ // index:方框所在list中的下标 } getList: function (){ //此方法返回将yourList按照asc排序的数组 return sortedList; } getMaxCell: function (){ //此方法返回当前宽度下每行的最大单元格个数 }

指定拖动和缩放触发器

vue-power-drag默认以.item元素作为拖动触发器,以方格右下角的三角形为缩放触发器, 如果需要指定其他元素作为拖动触发器,可以为xx元素指定.dragHandle类名 同样,如果要指定xx元素作为缩放触发器,那么可以指定.resizeHandle类名

适配各个分辨率的屏幕

可以参考 src/test.vue里的102行的做法。

//屏幕适配,使得当前布局能在所有分辨率下适用,示例是在1366*638分辨率下完成 let screenWidth = window.innerWidth; // 当前屏幕的宽度 let screenHeight = window.innerHeight; // 当前屏幕的高度 this.baseWidth = 90.8333 * (screenWidth / 1366); // 假设这里我们设置vue-power-drag的最小单元格宽度为90.8333px,那么他在其他分辨率的屏幕上应该是该屏幕宽度与原本设置90.8333px的屏幕宽度的比值*90.83333 this.baseHeight = 100 * (screenHeight / 638); // 以此类推 this.baseMarginLeft = 20 * (screenWidth / 1366); this.baseMarginTop = 20 * (screenHeight / 638);

TODO