一个基于Vue的简单滑块/轮播组件

English Document

特性

获取异步数据

轻量级, 无其他依赖

导航, 分页 和 箭头

触摸、鼠标控制

水平或者垂直滑动, 左或右对齐

安装

npm install --save vue-plain-slider

使用

基础用法 < template > < Slider ref = "Slider" direction = "horizontal" :mousewheel-control = "true" :performance-mode = "true" :pagination-visible = "true" :pagination-clickable = "true" :loop = "true" :speed = "500" @ slide-change-start = "onSlideChangeStart" @ slide-change-end = "onSlideChangeEnd" > < div > Page 1 </ div > < div > Page 2 </ div > < div > Page 3 </ div > </ Slider > </ template >

## 更多 Demo * [完整实例] ( https : *垂直* ![Vertical.gif]( http : *水平* ![Horizontal.gif]( http : *循环* ![Loop-Mode.gif]( http : *子元素不固定大小* ![Different-Children-Size.gif]( http : *嵌套宫格式* ![Nested-Grid-Slider.gif]( http : * [如果你想做一个左滑删除的效果]( https : ![left-slider-delete.gif]( http : ## Api ### Properties | Name | Type | Default | Description | |----------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------| | align | `String` | `"left"` | 对齐方向, `direction` 为 `'horizontal'` 时有效,可选 `'left'` 、 `'right'` 。| | auto | `Boolean` | `false` | 是否自动轮播。 | | asyncData | `Array` 、 `Boolean` | `false` | 为 `false` 时表示数据不需要异步,当数据为异步获取或者需要动态改变的时,必须加此属性,值为与v-for绑定的同一字段 | | curPage | `Number` | `1` | 设置默认从第几个开始。 | | direction | `String` | `"vertical"` | 滑动方向,可选 `'horizontal'` (水平) 或者 `'vertical'` (垂直)。 | | dragEnable | `Boolean` | `true` | 是否启用拖拽。 | | mousewheel-control | `Boolean` | `true` | 设置为 `true` 使slider可以通过鼠标滚轮控制。 | | pagination-visible | `Boolean` | `false` | 是否显示切换的分页 (hide/true)。 | | pagination-clickable | `Boolean` | `false` | 如果为 true 点击分页切换到对应的滑块。 | | performance-mode | `Boolean` | `true` | 是否启用过渡,关闭过渡会提升相应的渲染性能。 | | loop | `Boolean` | `false` | 是否启用轮播模式。 | | interval | `Number` | `3000` | 触发下一次轮播的时间, `auto` 为 `true` 时有效 | | speed | `Number` | `500` | 滑块之间的过渡时间。 | ### Methods | Method | Description | |-------------------|--------------------------| | next() | 下一个滑块。 | | prev() | 上一个滑块。 | | setPage( `Number` ) | 跳到指定页数的滑块。 | ### Events | Name | Arguments | Description | |--------------------|------------------------|---------------------------------------| | slide-change-start | `pageNumber` `element` | 动画之前触发(到下一个或上一个滑块)。 | | slide-change-end | `pageNumber` `element` | 动画之后触发(到下一个或上一个滑块)。 | | slide-revert-start | `pageNumber` `element` | 动画之前触发(没有变化)。 | | slide-revert-end | `pageNumber` `element` | 动画之后触发(没有变化)。 | | slider-move | `offset` | 回调函数,触摸移动过程中触发。 | ## License [MIT]( https :

.slider { height: 300px; }