A simple pagination component for Vue.

Dependencies

Vue.js 2 - progressive JavaScript framework

Installation

via Yarn

yarn add vue-plain-pagination

via NPM

npm install vue-plain-pagination

via CDN

< script src = "//unpkg.com/vue-plain-pagination@0.2.1" > </ script >

Usage

Basic

after Yarn/NPM installation

<template> <div> <p>Current page: {{ currentPage }}</p> <v-pagination v-model="currentPage" :page-count="30"></v-pagination> </div> </template> <script> import vPagination from 'vue-plain-pagination' export default { components: { vPagination }, data() { return { currentPage: 1 } } } </script>

via CDN

< html lang = "en" > < head > < title > vue-plain-pagination </ title > </ head > < body > < div id = "app" > < p > page: {{ currentPage }} </ p > < v-pagination v-model = "currentPage" :page-count = "total" > </ v-pagination > </ div > < script src = "//unpkg.com/vue" > </ script > < script src = "//unpkg.com/vue-plain-pagination" > </ script > < script > Vue.component( 'v-pagination' , window [ 'vue-plain-pagination' ]) new Vue({ el : '#app' , data : { currentPage : 5 , total : 9 , }, }) </ script > </ body > </ html >

Customization

Using classes and labels you can change default CSS class names of every HTML tag of pagination and anchor from first/prev/next/last buttons.

<template> <div> <p>Current page: {{ currentPage }}</p> <v-pagination v-model="currentPage" :page-count="totalPages" :classes="bootstrapPaginationClasses" :labels="paginationAnchorTexts"></v-pagination> </div> </template> <script> import vPagination from 'vue-plain-pagination' export default { components: { vPagination }, data() { return { currentPage: 1, totalPages: 30, bootstrapPaginationClasses: { ul: 'pagination', li: 'page-item', liActive: 'active', liDisable: 'disabled', button: 'page-link' }, paginationAnchorTexts: { first: 'First', prev: 'Previous', next: 'Next', last: 'Last' } } } } </script>

Properties

name type required v-model Number yes Current page. page-count Number yes Number of pages. classes Object no Class names of used HTML tag. labels Object no HTML/text of prev/next button.

Default value of classes :

{ ul : 'pagination' , li : 'pagination-item' , liActive : 'pagination-item--active' , liDisable : 'pagination-item--disable' , button : 'pagination-link' , buttonActive : 'pagination-link--active' , buttonDisable : 'pagination-link--disable' }

Default value of labels :

{ first : '«' , prev: '‹' , next: '›' , last: '»' }

Contributing

Files structure is generated by Vue CLI 3 (babel, eslint).

via Yarn

yarn install yarn run serve yarn run build-lib yarn run lint

via NPM

npm install npm run serve npm run build-lib npm run lint

License

Code released under the MIT license.