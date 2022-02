Places component is based on places.js for Vue 2.x.

Turn any into an address autocomplete

Installation

$ yarn add vue-places $ npm install vue-places --save

Example

<template> <places v-model="form.country.label" placeholder="Where are we going ?" @change="val => { form.country.data = val }" :options="options"> </places> </template> <script> import Places from 'vue-places'; export default { data() { return { options: { appId: <YOUR_PLACES_APP_ID>, apiKey: <YOUR_PLACES_API_KEY>, countries: ['US'], }, form: { country: { label: null, data: {}, }, }, }; }, components: { Places, }, } </script>

Algolia Places Documentation