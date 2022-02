< div > < button @ click = "show" > show picker </ button > < VuePicker :data = "pickData" :showToolbar = "true" @ cancel = "cancel" @ confirm = "confirm" :visible.sync = "pickerVisible" /> </ div > </ template >

< script > import VuePicker from 'vue-pickers' var tdata = [] for ( let i = 0 ; i < 20 ; i++) { tdata.push({ label : '第' + i + '行' , value : i }) } export default { components : { VuePicker }, data () { return { pickerVisible : false , pickData : [ tdata ], result : '' } }, methods : { show () { this .pickerVisible = true }, cancel () { this .result = 'click cancel result: null' }, confirm (res) { this .result = JSON .stringify(res) } } } </ script >