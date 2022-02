Vue picture magnifier

Install

npm install vue-photo-zoom-pro # or yarn add vue-photo-zoom-pro

Usage

<template> <vue-photo-zoom-pro :url="imgUrl" :high-url="imgHighUrl"></vue-photo-zoom-pro> </template> <script> import vuePhotoZoomPro from 'vue-photo-zoom-pro' import 'vue-photo-zoom-pro/dist/style/vue-photo-zoom-pro.css' export default { components: { vuePhotoZoomPro, }, } </script>

Documentation

Check out our docs at https://mater1996.github.io/vue-photo-zoom-pro/guide/.

License

MIT

Copyright (c) 2018-present, mater1996