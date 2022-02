A vue plugin to select jalali date and time

See documentation and demo at vue-persian-datetime-picker

If you are using vuejs 3, please refer to this repository.

Installation

browser

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/moment" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/moment-jalaali@0.9.2/build/moment-jalaali.js" > </ script > < script src = "/dist/vue-persian-datetime-picker.umd.min.js" > </ script > < div id = "app" > < date-picker v-model = "date" > </ date-picker > </ div > < script > var app = new Vue({ el: '#app' , data: { date: '1397/02/02' }, components: { DatePicker: VuePersianDatetimePicker } }); </ script >

npm

npm install vue-persian-datetime-picker --save

Configuration for moment to ignore loading locales

module .exports.plugins = [ new webpack.IgnorePlugin( /^\.\/locale$/ , /moment$/) ] module .exports = { configureWebpack : { plugins : [ new webpack.IgnorePlugin( /^\.\/locale$/ , /moment$/)] }, }

Usage

import VuePersianDatetimePicker from 'vue-persian-datetime-picker' ; Vue.component( 'date-picker' , VuePersianDatetimePicker);

Or in component

< template > < div > < date-picker v-model = "date" > </ date-picker > </ div > </ template > < script > import VuePersianDatetimePicker from 'vue-persian-datetime-picker' export default { data(){ return { date : '' } }, components : { datePicker : VuePersianDatetimePicker } } </ script >

You can also set default values:

import VuePersianDatetimePicker from 'vue-persian-datetime-picker' ; Vue.use(VuePersianDatetimePicker, { name : 'custom-date-picker' , props : { inputFormat : 'YYYY-MM-DD HH:mm' , format : 'jYYYY-jMM-jDD HH:mm' , editable : false , inputClass : 'form-control my-custom-class-name' , placeholder : 'Please select a date' , altFormat : 'YYYY-MM-DD HH:mm' , color : '#00acc1' , autoSubmit : false , } });

Then use in component

< custom-date-picker v-model = "date" />

Built With

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework.

Moment.js - Parse, validate, manipulate, and display dates and times in JavaScript.

moment-jalaali - A Jalaali (Jalali, Persian, Khorshidi, Shamsi) calendar system plugin for moment.js.

License

This project is licensed under the MIT License

Change log

Fixed build problem #191 #190 #188

Feat: Added support for display format when using custom-input

Feat: Added ability to control route in show/close action

Fixed Date change animation and transition

Added multiple selection (for type date only)

only) Added popover mode

Close picker with escape key, fixes #141

Added range option (for type date only)

only) Fixed #136

Added compat-time to display time on the front page (in datetime mode)

to display time on the front page (in datetime mode) Fixed clear value #125

Fixed disabling in datetime mode #123

Fixed timezone in the first and second half of the year #108

Added convert-numbers prop that converts numbers to persian in fa locale: <date-picker convert-numbers />

Custom localization is now supported

Added some slots

Fixed locale-config prop #116

prop #116 Added show-now-btn prop #109

Fixed wrong date in Safari browsers

Fixed scroll to element (year section)

Fixed initial locale value

Fixed jumpMinute and roundMinute in datetime mode

Fixed time animation effect

Fixed JumpMinute and hour change

Added "year-month" type <date-picker type="year-month" /> . fixed #70

. fixed #70 Timezone support <date-picker type="datetime" :timezone="true" /> . fixed #33

Flipped month change buttons in rtl direction

Added label to locales. fixed #67

Added display format to each locale. fixed #68

Fixed wrong date on date-time picker mode

Fixed #53

Show the next step on submit button click, instead of submitting immediately #41

Added gregorian support <date-picker locale="en" />

Added locale configuration support

Improved css transitions

Fixed min-max in time picker

Fixed critical error

Added jumpMinute and roundMinute to time-picker <date-picker type="time" :jumpMinute="5" :roundMinute="true" />

Added clear button <date-picker :clearable="true" />

Added inline mode <date-picker :inline="true" />

Fixed tab key press problem

key press problem Fixed responsive mode

Fixed watching to min-max changes

Added emit on open

Added feature to highlight items and dates

Added label for display

Added feature to disable some dates

Added feature to disable or enable the datepicker

Icons and css styles optimization

Load component via script tag

Fixed "min-date" bug

Updated "moment-jalaali" version to 0.7.3

Fixed "display-format" when is editable

Reset "view" value

Added "append-to"

Added "display format"

Added default settings feature

Clear input value

Fixed editable input bug

Added "Initial value"

Package keywords

Fixed css class name

Fixed some other bugs

Avoid submitting form

Auto submit on wrapper click