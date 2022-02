VUEjs v2 PDF viewer based on Mozilla's PDFJS.

100% PDFJS functionality:

zoom

open

print

download

rotate

text selection

search panel

pdf document password

thumbnail, outline, attachments, annotation layers

Easily localized configurable toolbar

NEW Toolbar custom UI

Cross-browser support (including IE11)

Color customization (IE11 not supported)

Buttons icons customization

Light/dark themes

Built-in typescript support

UMD/Unpkg support:

File Size Gzipped vue-pdf-app.umd.min.js 1742.89 KiB 478.86 KiB vue-pdf-app.umd.js 3115.59 KiB 677.87 KiB vue-pdf-app.common.js 3115.12 KiB 677.71 KiB icons/main.css 15 - 40 KiB (depends from browser)

Example

<template> <!-- used `style="height: 100vh;"` because without it in the Firefox 89 and Chrome 91 (June 2021) the `vue-pdf-app` is not rendering on the page, just empty space without any errors (since `vue-pdf-app` does not have height and it is the top tag in the generated markup ) --> <!-- or you can just wrap `vue-pdf-app` in <div> tag and set height for it via CSS (like in `Script tag (unpkg)` example below) --> <vue-pdf-app style="height: 100vh;" pdf="https://file-examples-com.github.io/uploads/2017/10/file-example_PDF_1MB.pdf"></vue-pdf-app> </template> <script> import VuePdfApp from "vue-pdf-app"; // import this to use default icons for buttons import "vue-pdf-app/dist/icons/main.css"; export default { components: { VuePdfApp } }; </script>

Live demo

Live demo 2

Examples source code

FAQ

API

Type: string | null | ArrayBuffer | TypedArray

Required: false

Usage:

<vue-pdf-app pdf="https://example.com/sample.pdf" /> <vue-pdf-app :pdf="ArrayBuffer" />

Description: true renames document title to pdf file name.

renames document title to pdf file name. Type: boolean

Required: false

Default: false

Usage:

<vue-pdf-app :title="true" />

Type: "dark" | "light"

Required: false

Usage:

<vue-pdf-app theme="dark" /> <vue-pdf-app :theme="theme" /> <vue-pdf-app :theme.sync="theme" />

new :fileName

Description: when pdf is passed like an array buffer default download file name is document.pdf . Set this prop to override it.

. Set this prop to override it. Type: string

Required: false

Usage:

<vue-pdf-app :pdf="ArrayBuffer" file-name="file name" />

new :pageScale

Description: default page scale.

Type: number | "page-actual"| "page-width"| "page-height"| "page-fit"| "auto"

Required: false

Usage:

// 20% <vue-pdf-app page-scale="20" /> <vue-pdf-app :page-scale="20" /> <vue-pdf-app :page-scale="page-actual" />

new :pageNumber

Description: pdfjs stores last viewed page of a file in window.localStorage.getItem("pdfjs.history") . Specify the prop to override it.

. Specify the prop to override it. Type: number

Required: false

Usage:

<vue-pdf-app :page-number="1" />

Description: toolbar configuration. Toolbar is available by default. Specify false for buttons or whole group of buttons to disable them.

for buttons or whole group of buttons to disable them. Type: toolbar config (see below)

Required: false

Default: toolbar config

Usage:

<vue-pdf-app :config="config" /> <script> export default { data() { return { // disable "Previous page" button config: { toolbar: { toolbarViewerLeft: { previous: false } } }, // disable whole page navigation panel config2: { toolbar: { toolbarViewerLeft: false } }, // disable whole panel config3: { toolbar: false } }; } }; </script>

Config specification { sidebar: { viewThumbnail: true, viewOutline: true, viewAttachments: true, }, secondaryToolbar: { secondaryPresentationMode: true, secondaryOpenFile: true, secondaryPrint: true, secondaryDownload: true, secondaryViewBookmark: true, firstPage: true, lastPage: true, pageRotateCw: true, pageRotateCcw: true, cursorSelectTool: true, cursorHandTool: true, scrollVertical: true, scrollHorizontal: true, scrollWrapped: true, spreadNone: true, spreadOdd: true, spreadEven: true, documentProperties: true, }, toolbar: { toolbarViewerLeft: { findbar: true, previous: true, next: true, pageNumber: true, }, toolbarViewerRight: { presentationMode: true, openFile: true, print: true, download: true, viewBookmark: true, }, toolbarViewerMiddle: { zoomOut: true, zoomIn: true, scaleSelectContainer: true, }, }, errorWrapper: true, };

new :id-config

Description: If default toolbar UI doesn't suite you it is possible to build custom toolbar. The prop contains elements ID to which to bind functionality. If element ID is specified in this prop appropriate button will be hidden in a default toolbar. May not work with UI framework components. That is because pdfjs internally manages attributes specific to a certain HTML element (for instance pdfjs toggles disabled attribute of a button but it won't if a div is used instead of a button). So it is better to use native HTML element specified as recommended in ID config specification below. Four slots are specially designed to build custom toolbar (are situated near a pdf page): viewer-header, viewer-prepend, viewer-append, viewer-footer (refer slots API). It is also possible to use other slots or elements outside vue-pdf-app.

attribute of a button but it won't if a div is used instead of a button). So it is better to use native HTML element specified as recommended in ID config specification below. Four slots are specially designed to build custom toolbar (are situated near a pdf page): (refer slots API). It is also possible to use other slots or elements outside vue-pdf-app. Type: ID config (see below)

Required: false

Usage:

<template> <div> <button :id="idConfig.zoomOut" type="button">Zoom out</button> <vue-pdf-app :id-config="idConfig"> <template #viewer-prepend> <div class="viewer-prepend"> <button :id="idConfig.zoomIn" type="button">Zoom in</button> </div> </template> </vue-pdf-app> </div> </template> <script> export default { data() { return { idConfig: { zoomIn: "zoomInId", zoomOut: "zoomOutId" } }; } }; </script>

ID config specification { cursorHandTool?: string; // <button> is recommended cursorSelectTool?: string; // <button> is recommended documentProperties?: string; // <button> is recommended download?: string; // <button> is recommended findbar?: string; // <div> is recommended findEntireWord?: string; // <input type="checkbox"> is recommended findHighlightAll?: string; // <input type="checkbox"> is recommended findMessage?: string; // <span> is recommended findInput?: string; // <input type="text"> is recommended findMatchCase?: string; // <input type="checkbox"> is recommended findNext?: string; // <button> is recommended findPrevious?: string; // <button> is recommended findResultsCount?: string; // <span> is recommended firstPage?: string; // <button> is recommended lastPage?: string; // <button> is recommended nextPage?: string; // <button> is recommended numPages?: string; // total pages qty. <span> is recommended openFile?: string; // <button> is recommended pageNumber?: string; // input for page number. <input type="number"> is recommended pageRotateCcw?: string; // <button> is recommended pageRotateCw?: string; // <button> is recommended presentationMode?: string; // <button> is recommended previousPage?: string; // <button> is recommended print?: string; // <button> is recommended scrollHorizontal?: string; // <button> is recommended scrollVertical?: string; // <button> is recommended scrollWrapped?: string; // <button> is recommended sidebarToggle?: string; // <button> is recommended spreadEven?: string; // <button> is recommended spreadNone?: string; // <button> is recommended spreadOdd?: string; // <button> is recommended toggleFindbar?: string; // <button> is recommended viewAttachments?: string; // <button> is recommended viewBookmark?: string; // <a> tag is recommended viewOutline?: string; // <button> tag is recommended viewThumbnail?: string; // <button> tag is recommended zoomIn?: string; // <button> tag is recommended zoomOut?: string; // <button> tag is recommended }

ℹ️ Note that elements must be in HTML document by the time vue-pdf-app is mounting (use v-show instead of v-if directive if necessary). Otherwise an error occurs.

Description: emitted only once when Pdfjs library is binded to vue component. Can be used to set Pdfjs config before pdf document opening.

Arguments: PDFViewerApplication - pdf application

Usage:

<vue-pdf-app @after-created="afterCreated" />

Description: emitted when pdf is opened but pages are not rendered.

Arguments: PDFViewerApplication - pdf application

Usage:

<vue-pdf-app @open="openHandler" />

Description: emitted when pdf document pages are rendered. Can be used to set default pages scale, for instance.

Arguments: PDFViewerApplication - pdf application

Usage:

<vue-pdf-app @pages-rendered="pagesRendered" /> <script> export default { methods: { pagesRendered(pdfApp) { setTimeout(() => (pdfApp.pdfViewer.currentScaleValue = "page-height")); } } }; </script>

ℹ️ Events are triggered in the following order after-created (once) => open => pages-rendered

Slots

Slot names

toolbar-left-prepend

toolbar-left-append

toolbar-middle-prepend

toolbar-middle-append

toolbar-right-prepend

toolbar-right-append

toolbar-sidebar-prepend

toolbar-sidebar-append

secondary-toolbar-prepend

secondary-toolbar-append

footer

NEW viewer-header: slot before viewer-prepend slot. Can be used to build custom toolbar.

viewer-header: slot before slot. Can be used to build custom toolbar. NEW viewer-prepend: slot before viewerContainer div. Can be used to build custom toolbar.

viewer-prepend: slot before div. Can be used to build custom toolbar. NEW viewer-append: slot after viewerContainer div. Can be used to build custom toolbar.

viewer-append: slot after div. Can be used to build custom toolbar. NEW viewer-footer: slot after viewer-append slot. Can be used to build custom toolbar.

Slot props

Each slot has props:

toggleTheme Type: (): void. Description: toggle theme handler NEW isSidebarHidden Type: boolean Description: state of a sidebar (visible or hidden). Can be used to manage visibility of custom Attachments, Outline and Thumbnail buttons NEW isFindbarHidden Type: boolean Description: state of a findbar (visible or hidden). Can be used to manage visibility of custom findbar

<vue-pdf-app> <template #toolbar-left-prepend="{ toggleTheme }"> <button @click="toggleTheme" type="button">Toggle theme</button> </template> </vue-pdf-app>

Color customization (IE11 not supported)

Colors of the pdf viewer are customized via custom css properties:

< style > .pdf-app .dark { --pdf-toolbar-color : black; } .pdf-app .light { --pdf-toolbar-color : white; } </ style >

Custom css properties specification Property Applied to selectors Description --pdf-app-background-color .pdf-app Background color for root pdf container --pdf-button-hover-font-color .pdf-app .toolbarButton:hover .pdf-app .toolbarButton:focus .pdf-app .dropdownToolbarButton:hover .pdf-app .secondaryToolbarButton:hover .pdf-app .secondaryToolbarButton:focus Hover color for buttons of toolbar and secondary toolbar --pdf-button-toggled-color .pdf-app .toolbarButton.toggled .pdf-app .splitToolbarButton.toggled > .toolbarButton.toggled .pdf-app .secondaryToolbarButton.toggled .pdf-app .outlineItemToggler:hover .pdf-app .outlineItemToggler:hover + a .pdf-app .outlineItemToggler:hover ~ .outlineItems .pdf-app .outlineItem > a:hover .pdf-app .attachmentsItem > button:hover Background color for toggleable buttons when selected, outline items on hover, attachment items on hover --pdf-dialog-button-color .pdf-app .dialog .overlayButton --pdf-dialog-button-font-color .pdf-app .dialog .overlayButton --pdf-error-more-info-color .pdf-app #errorMoreInfo --pdf-error-more-info-font-color .pdf-app #errorMoreInfo --pdf-error-wrapper-color .pdf-app #errorWrapper --pdf-find-input-placeholder-font-color .pdf-app #findInput::placeholder --pdf-find-message-font-color .pdf-app #findMsg --pdf-find-results-count-color .pdf-app #findResultsCount --pdf-find-results-count-font-color .pdf-app #findResultsCount --pdf-horizontal-toolbar-separator-color .pdf-app .horizontalToolbarSeparator --pdf-input-color .pdf-app .toolbarField --pdf-input-font-color .pdf-app .toolbarField --pdf-loading-bar-color .pdf-app #loadingBar .progress --pdf-loading-bar-secondary-color .pdf-app #loadingBar .progress.indeterminate .glimmer --pdf-not-found-color .pdf-app #findInput.notFound --pdf-overlay-container-color .pdf-app #overlayContainer Background color for overlay container of dialogs --pdf-overlay-container-dialog-color .pdf-app #overlayContainer > .container > .dialog Background color for document properties, password, print dialogs --pdf-overlay-container-dialog-font-color .pdf-app #overlayContainer > .container > .dialog Font color for document properties, password, print dialogs --pdf-overlay-container-dialog-separator-color .pdf-app .dialog .separator --pdf-sidebar-content-color .pdf-app #sidebarContent Background color for sidebar --pdf-split-toolbar-button-separator-color .pdf-app .splitToolbarButtonSeparator .pdf-app .verticalToolbarSeparator --pdf-thumbnail-selection-ring-selected-color .pdf-app .thumbnail.selected > .thumbnailSelectionRing Border color for selected thumbnail --pdf-thumbnail-selection-ring-color .pdf-app a:focus > .thumbnail > .thumbnailSelectionRing .pdf-app .thumbnail:hover > .thumbnailSelectionRing Border color for thumbnail on hover and focus --pdf-toolbar-color .pdf-app #toolbarContainer .pdf-app .findbar .pdf-app .secondaryToolbar .pdf-app .doorHanger:after .pdf-app .doorHangerRight:after .pdf-app .dropdownToolbarButton > select .pdf-app .dropdownToolbarButton > select > option Background color for toolbar, findbar, secondary toolbar, page scale dropdown --pdf-toolbar-font-color .pdf-app .toolbarButton .pdf-app .dropdownToolbarButton .pdf-app .secondaryToolbarButton .pdf-app .dropdownToolbarButton > select .pdf-app .toolbarLabel .pdf-app .outlineItem > a .pdf-app .attachmentsItem > button Font color for toolbar, findbar, secondary toolbar, page scale dropdown, attachments name --pdf-toolbar-sidebar-color .pdf-app #toolbarSidebar

Icons customization

To use default icons import "vue-pdf-app/dist/icons/main.css"; .

To use custom icons you have to implement icons.css:

.vue-pdf-app-icon ::before , .vue-pdf-app-icon ::after { font-family : "your font family" ; } .vue-pdf-app-icon .zoom-out ::before { content : "icon code" ; }

Light/dark themes

Algorithm of theme apply

Toggle theme button is not implemented by default. It's up to you to decide where to place it. The button can be implemented with slots:

<vue-pdf-app> <template #footer="{ toggleTheme }"> <button @click="toggleTheme" type="button">Toggle theme</button> </template> </vue-pdf-app>

Localized panel

English is the default language for panel. Use <link rel="resource" type="application/l10n" href="path-to-localization-file"> in your html for localization. See localization file examples.

Examples

Script tag (unpkg)

< html lang = "en" > < head > < meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" /> < meta charset = "utf-8" /> < title > Vue-pdf-app demo </ title > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vue-pdf-app@2.0.0/dist/icons/main.css" /> < script src = "https://unpkg.com/vue" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-pdf-app@2.0.0" > </ script > < style > body , html { padding : 0 ; margin : 0 ; } </ style > </ head > < body > < div id = "app" style = "height: 100vh;" > < vue-pdf-app pdf = "/sample.pdf" > </ vue-pdf-app > </ div > < script > new Vue({ components : { VuePdfApp : window [ "vue-pdf-app" ] } }).$mount( "#app" ); </ script > </ body > </ html >

Typescript

<template> <div id="app"> <vue-pdf-app pdf="/sample.pdf"></vue-pdf-app> </div> </template> <script lang="ts"> import "vue-pdf-app/dist/icons/main.css"; import VuePdfApp from "vue-pdf-app"; import { Component, Vue } from "vue-property-decorator"; @Component({ components: { VuePdfApp } }) export default class App extends Vue {} </script>

Lazy loading

PDFJS is a huge package (see the library size table above). So use lazy loading to split your bundle into small pieces.

<template> <div id="app"> <vue-pdf-app></vue-pdf-app> </div> </template> <script> import "vue-pdf-app/dist/icons/main.css"; import Loader from "./components/Loader.vue"; export default { name: "App", components: { "vue-pdf-app": () => ({ component: new Promise((res) => { return setTimeout( () => res(import(/* webpackChunkName: "pdf-viewer" */ "vue-pdf-app")), 4000 ); }), loading: Loader }) } }; </script>

PDFJS interaction

You can interact with pdfjs library when pdf is opened via open event.