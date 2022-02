Live Demo

A drag-and-drop mobile website builder base on Vue.

Install

yarn add vue-page-designer

You can start it quickly, in main.js:

import Vue from 'vue' ; import vuePageDesigner from 'vue-page-designer' import 'vue-page-designer/dist/vue-page-designer.css' import App from './App.vue' ; Vue.use(vuePageDesigner); new Vue({ el : '#app' , render : h => h(App) });

Next, use it:

< template > < div id = "app" > < vue-page-designer /> </ div > </ template > < style > #app { height : 100% ; } </ style >

A example ▶️, and source. Also a custom widget source

Options

You can add custom components, save callback.

Props Type Description value Object Editor initial value, you can pass the value of the save callback and resume the draft locale String Editor default locale. Now support 'cn' and 'en', default 'cn'. widgets Object Vue Components. Custom components for editor. see Example save (data) => void When you click the Save button, feed back to you to save the data upload (files) => Promise Editor upload function, allowing you to implement your own upload-file's request

Parameter: value

The value came from save .

< template > < div id = "app" > < vue-page-designer :value = "value" /> </ div > </ template >

Parameter: widgets

You can install default widget in vue-page-designer-widgets

yarn add vue-page-designer-widgets

Import and use it

< template > < div id = "app" > < vue-page-designer :widgets = "widgets" /> </ div > </ template > < script > import widgets from './widgets' export default { data () { return { widgets } } } </ script >

Set locale to EN

< template > < div id = "app" > < vue-page-designer locale = "en" /> </ div > </ template >

Parameter: save

< template > < div id = "app" > < vue-page-designer @ save = "(data) => { console.log('send the value data to your server', data) }" /> </ div > </ template >

Parameter: upload