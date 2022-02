Vue 2.x directive to react on events outside of an element without stopping the event's propagation.

Works well for handling clicks outside of menus and popups. Can handle any DOM event or CustomEvent. Also able to capture jQuery events.

Install

npm install --save vue-outside-events

Demos

Check out the highly contrived demos here: https://nchutchind.github.io/vue-outside-events/docs/index.html

Use

Modular

import Vue from 'vue' import vOutsideEvents from 'vue-outside-events' Vue.use(vOutsideEvents)

< script > export default { methods : { onClickOutside (e, el) { console .log( 'onClickOutside' ); console .log( 'click heard outside element:' , el); console .log( 'element clicked:' , e.target); console .log( 'event:' , e); }, onMouseOutside (e, el) { console .log( 'onMouseOutside' ); console .log( 'mouse moved outside element:' , el); console .log( 'element mouse moved over:' , e.target); console .log( 'event:' , e); }, onFoo (e, el, extras) { console .log( 'onFoo' ); console .log( 'fooEvent happened outside element:' , el); console .log( 'element that triggered foo:' , e.target); console .log( 'event:' , e); console .log( 'extras:' , extras); console .log( 'bar:' , extras.bar); } } }; </ script > < template > < div v-click-outside = "onClickOutside" > </ div > < div v-mousemove-outside = "onMouseOutside" > </ div > < div v-event-outside = "{ name: 'fooEvent', handler: onFoo, bar: 'baz' }" > </ div > </ template >

Scripts

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.2.6/vue.min.js" type = "text/javascript" > </ script > < script src = "js/v-outside-events.min.js" type = "text/javascript" > </ script > < div id = "app" > < div v-click-outside = "onClickOutside" > </ div > < div v-mousemove-outside = "onMouseOutside" > </ div > < div v-event-outside = "{ name: 'fooEvent', handler: onFoo, bar: 'baz' }" > </ div > </ div > < script > new Vue({ el : '#app' , methods : { onClickOutside (e, el) { console .log( 'onClickOutside' ); console .log( 'click heard outside element:' , el); console .log( 'element clicked:' , e.target); console .log( 'event:' , e); }, onMouseOutside (e, el) { console .log( 'onMouseOutside' ); console .log( 'mouse moved outside element:' , el); console .log( 'element mouse moved over:' , e.target); console .log( 'event:' , e); }, onFoo (e, el, extras) { console .log( 'onFoo' ); console .log( 'fooEvent happened outside element:' , el); console .log( 'element that triggered foo:' , e.target); console .log( 'event:' , e); console .log( 'extras:' , extras); console .log( 'bar:' , extras.bar); } } }); </ script >

Events

Event Event Name Directive Binding Click click v-click-outside ="handlerName" Double-Click dblclick v-dblclick-outside ="handlerName" Focus focusin v-focus-outside ="handlerName" Blur focusout v-blur-outside ="handlerName" Mouse Over / Enter mouseover v-mouseover-outside ="handlerName" Mouse Move mousemove v-mousemove-outside ="handlerName" Mouse Up mouseup v-mouseup-outside ="handlerName" Mouse Down mousedown v-mousedown-outside ="handlerName" Mouse Out mouseout v-mouseout-outside ="handlerName" Key Down keydown v-keydown-outside ="handlerName" Key Up keyup v-keyup-outside ="handlerName" Key Press keypress v-keypress-outside ="handlerName" Change change v-change-outside ="handlerName" Select select v-select-outside ="handlerName" Submit submit v-submit-outside ="handlerName" Custom "eventName" v-event-outside ="{ name: 'eventName', handler: handlerName }"

Extras

Add additional key/value pairs to the custom event to pass data to the event handler.

< div v-event-outside = "{ name: 'fooEvent', handler: onFoo, bar: 'baz' }" > </ div >

onFoo (e, el, extras) { console .log( 'onFoo' ); console .log( 'fooEvent happened outside element:' , el); console .log( 'element that triggered foo:' , e.target); console .log( 'event:' , e); console .log( 'extras:' , extras); console .log( 'bar:' , extras.bar); }

Modifiers

Add the jquery modifier to allow the directive to handle jQuery triggering of custom events. jQuery must be present in the window for this to work.

< div id = "myDiv1" v-event-outside = "{ name: 'onFoo', handler: onFooOutside }" > </ div > < div id = "myDiv2" v-event-outside.jquery = "{ name: 'onFoo', handler: onFooOutside }" > </ div > < script > $( document ).trigger( "onFoo" ); var event = document .createEvent( 'Event' ); event.initEvent( 'onFoo' , true , true ); document .dispatchEvent(event); </ script >

License

MIT License

Style