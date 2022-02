Vue.js(v2.x+) component wrap for Odometer.js

Installation

$ npm install --save odometer vue-odometer

Usage

<template> <IOdometer class="iOdometer" :value="num" /> </template> <script type="text/babel"> import IOdometer from 'vue-odometer'; import 'odometer/themes/odometer-theme-default.css'; export default { name: 'view', components: { IOdometer }, data() { return { num: 999999 }; }, mounted() { const that = this; setInterval(function() { that.num += 1; }, 3000); } }; </script> <style scoped> .iOdometer { font-size: 2em; margin: 0; } </style>

Properties

value [Number] Optional; 0 by defualt.

format [String] Optional;

theme [String] Optional; default by defualt.

duration [Number] Optional;

animation [String] Optional;

formatFunction [Function] Optional;

See more Odometer.js

Methods

renderInside

watchForMutations

startWatchingMutations

stopWatchingMutations

cleanValue

bindTransitionEnd

resetFormat

renderDigit

formatDigits

insertDigit

addDigit

addSpacer

animate

animateCount

getDigitCount

getFractionalDigitCount

resetDigits

animateSlide

render

update

Learn more Odometer.js

License

MIT