Use the power of Numerals.js to properly format numbers inside your Vue components!

Requirements

Vue 3 (for Vue 2, see https://github.com/Kocal/vue-numerals/tree/v3)

Node.js 10+

Installation

In the browser

< script src = "//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/numeral.js/2.0.0/numeral.min.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-numerals/dist/vue-numerals.min.js" > </ script >

With Node.js

$ yarn add vue-numerals 'numeral@>=2'

import { createApp } from 'vue' ; import VueNumerals from 'vue-numerals' ; import App from './App.vue' const app = createApp(App); app.use(VueNumerals); app.use(VueNumerals, { locale : 'fr' }); app.mount( '#app' );

Usage

Inside your component:

<template> <div> <!-- Will display: `12,345` --> <p>{{ numeralFormat(count) }}</p> <!-- Will display: `12,345 $` --> <p>{{ numeralFormat(count, '0,0[.]00 $') }}</p> </div> </template> <script> export default { data() { return { count: 12345, }; }, } </script>

License

MIT