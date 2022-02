nprogress

Slim progress bars is based on nprogress for Ajax'y applications

Installation

npm install vue-nprogress --save

Examples

<template> <nprogress-container></nprogress-container> </template> <script> import NprogressContainer from 'vue-nprogress/src/NprogressContainer' export default { components: { NprogressContainer } } </script>

import Vue from 'vue' import NProgress from 'vue-nprogress' import App from './App.vue' Vue.use(NProgress) const nprogress = new NProgress() const app = new Vue({ nprogress ...App })

Configuration

const options = { latencyThreshold : 200 , router : true , http : false }; Vue.use(NProgress, options)

In order to overwrite the configuration for certain requests, use showProgressBar parameter in request/route's meta.

Like this:

Vue.http.get( '/url' , { showProgressBar : false })

const router = new VueRouter({ routes : [ { path : '/foo' , component : Foo, meta : { showProgressBar : false } } ] })

