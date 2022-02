Color Pickers for Sketch, Photoshop, Chrome & more with Vue.js(vue2.0).

Installation

NPM

$ npm install vue-color

CommonJS

var Photoshop = require ( 'vue-color/src/Photoshop.vue' ); new Vue({ components : { 'Photoshop' : Photoshop } })

ES6

import { Photoshop } from 'vue-color' new Vue({ components : { 'photoshop-picker' : Photoshop } })

Browser globals

The dist folder contains vue-color.js and vue-color.min.js with all components exported in the window.VueColor object. These bundles are also available on NPM packages.

< script src = "path/to/vue.js" > </ script > < script src = "path/to/vue-color.min.js" > </ script > < script > var Photoshop = VueColor.Photoshop </ script >

Local setup

npm install npm run dev

Usage

var colors = { hex : '#194d33' , hex8 : '#194D33A8' , hsl : { h : 150 , s : 0.5 , l : 0.2 , a : 1 }, hsv : { h : 150 , s : 0.66 , v : 0.30 , a : 1 }, rgba : { r : 25 , g : 77 , b : 51 , a : 1 }, a : 1 } var colors = '#194d33' var colors = '#194D33A8' var colors = { h : 150 , s : 0.66 , v : 0.30 } var colors = { r : 255 , g : 0 , b : 0 } new Vue({ el : '#app' , components : { 'material-picker' : material, 'compact-picker' : compact, 'swatches-picker' : swatches, 'slider-picker' : slider, 'sketch-picker' : sketch, 'chrome-picker' : chrome, 'photoshop-picker' : photoshop }, data () { return { colors } } })

colors accepts either a string of a hex color '#333' or a object of rgb or hsl values { r: 51, g: 51, b: 51 } or { h: 0, s: 0, l: .10 } , whatever tinycolor2 accepts as an input.

< material-picker v-model = "colors" /> < compact-picker v-model = "colors" /> < swatches-picker v-model = "colors" /> < slider-picker v-model = "colors" /> < sketch-picker v-model = "colors" /> < chrome-picker v-model = "colors" /> < photoshop-picker v-model = "colors" />

OR

< chrome-picker :value = "colors" @ input = "updateValue" > </ chrome-picker >

In some cases you can give the component a predefined set of colors with the property presetColors (for Sketch only) or palette (for Compact and Grayscale ), by simply passing it an array with the color values as strings in any css compatible format.

< sketch-picker @ input = "updateValue" :value = "colors" :preset-colors = "[ '#f00', '#00ff00', '#00ff0055', 'rgb(201, 76, 76)', 'rgba(0,0,255,1)', 'hsl(89, 43%, 51%)', 'hsla(89, 43%, 51%, 0.6)' ]" > </ sketch-picker > < compact-picker @ input = "updateValue" :value = "colors" :palette = "[ '#f00', '#00ff00', '#00ff0055', 'rgb(201, 76, 76)', 'rgba(0,0,255,1)', 'hsl(89, 43%, 51%)', 'hsla(89, 43%, 51%, 0.6)' ]" > </ compact-picker >

License

vue-color is licensed under The MIT License.