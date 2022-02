Vue my dropdown component

Handle dropdown menu easily with this Vuejs component.

Requisites

Vuejs >= 2.x

Install

$ npm install vue-my-dropdown

Usage

You can import and insert the component using:

import dropdown from 'vue-my-dropdown' export default { components : { dropdown }, }

Documentation

Official documentation

Changelog

Fixed error in IE <= 11.

Added positioned event.

Changed .babelrc configuration. Now use env preset

LICENSE

The license is MIT. See LICENSE file to more info.